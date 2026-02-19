ETV Bharat / bharat

सोनम वांगचुक की हिरासत का आधार बनने वाले चार वीडियो उन्हें नहीं दिखाए गए, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि, चार वीडियो उनके पति को नहीं दिखाए गए और सिर्फ एक पेन ड्राइव के थंबनेल दिखाए गए.

Four videos which forms basis of sonam wangchuk's detention were not shown to him, sibal to SC
सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई (फाइल फोटो) (IANS and ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 7:44 PM IST

नई दिल्ली: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि उनकी हिरासत का आधार बनने वाले चार वीडियो उन्हें नहीं दिखाए गए और सिर्फ एक पेन ड्राइव के थंबनेल दिखाए गए.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने की. अंगमो की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने दलील दी कि राज्य का दावा है कि डीआईजी एक लैपटॉप लेकर आए थे, उन्हें चार वीडियो दिखाए, और लैपटॉप 5 अक्टूबर, 2025 को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिया गया था, लेकिन वे चार वीडियो वहां नहीं थे.

सिब्बल की मदद कर रहे एक वकील ने बेंच के सामने कहा कि वांगचुक से पहले पेन ड्राइव लैपटॉप में डाली गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ थंबनेल देखे. वकील ने जोर देकर कहा कि किसी भी थंबनेल पर क्लिक नहीं किया गया, और वीडियो नहीं चलाए गए. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बेंच को बताया कि डीआईजी और बंदी (सोनम वांगचुक) के बीच बातचीत दिखाने वाला एक वीडियो है.

सिब्बल ने जोर देकर कहा कि वीडियो न देना वांगचुक के एडवाइजरी बोर्ड और सरकार के सामने असरदार तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का उल्लंघन है. सिब्बल ने दलील दी कि अगर यह मान लिया जाए कि उन्होंने उसे दिखाया, लेकिन यह कानून की जरूरत नहीं है, और जरूरत उसे यह देने की है.

सिब्बल ने कहा कि उन्हें डॉक्यूमेंट देना होगा और उसे इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है. सिब्बल ने कहा, "यह देना उनका संवैधानिक कर्तव्य है. हमने बार-बार कहा है कि चारों को कभी वीडियो नहीं दिए गए."

दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि वह संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगी, जिसमें पुलिस अधिकारियों और बंदी के बीच बातचीत का 40 मिनट का वीडियो भी शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई 23 फरवरी को तय की है. सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक के खिलाफ जमा किए गए वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट के बारे में केंद्र से सवाल किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जमाने में, अनुवाद सटीक होना चाहिए.

बेंच वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वांगचुक की हिरासत को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की गई थी.

