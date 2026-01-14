यूपी के चार युवक लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील के पास लापता, तलाशी अभियान शुरू
पुलिस के अनुसार युवकों का समूह लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में पहुंचा जहां से वापस नहीं लौटा.
Published : January 14, 2026 at 10:26 AM IST
श्रीनगर: अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के चार युवक लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाके में पैंगोंग झील के पास आखिरी बार देखे जाने के बाद से लापता हो गए हैं. इस बीच, लद्दाख पुलिस ने लापता लोगों के नोटिस जारी किए हैं और देश के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.
पुलिस एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच जारी किए गए और सार्वजनिक जगहों पर चिपकाए गए पुलिस नोटिस के मुताबिक इन लोगों को आखिरी बार 9 जनवरी, 2026 को पैंगोंग झील इलाके में देखा गया था. यह इलाका भारत-चीन बॉर्डर पर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बहुत ज्यादा ठंड के मौसम के लिए जाना जाता है.
पुलिस के मुताबिक लापता लोगों की पहचान जयवीर चौधरी (27), शुधांशु फौजदार(25), यश मित्तल(250 और शिवम चौधरी(25) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया, 'ये चारों आगरा जिले के रहने वाले हैं और एक ही ग्रुप में एक साथ यात्रा कर रहे थे.'
अधिकारियों ने पुष्टि की कि पैंगोंग झील जाने के कुछ समय बाद ही परिवार वालों का ग्रुप से संपर्क टूट गया, जिसके बाद एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई. तब से चारों लोगों की तस्वीरें और पर्सनल डिटेल्स वाले लापता व्यक्ति के पोस्टर जारी किए गए हैं, जिसमें लोगों से उनके बारे में कोई भी जानकारी देने की अपील की गई है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि ग्रुप इस महीने की शुरुआत में पैंगोंग झील इलाके में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद वे वापस नहीं लौटे और न ही उनसे कोई संपर्क हो पाया. मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'ये चारों लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे और उन्हें आखिरी बार 9 जनवरी को पैंगोंग झील पर देखा गया था. उसके बाद उनके बारे में पता लगाने की कोशिशें जारी हैं.' पैंगोंग त्सो 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है और जनवरी में ज्यादातर जमा रहता है, जहाँ तापमान अक्सर जीरो से काफी नीचे चला जाता है.