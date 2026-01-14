ETV Bharat / bharat

यूपी के चार युवक लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील के पास लापता, तलाशी अभियान शुरू

लद्दाख में पैंगोंग झील ( फाइल फोटो) ( ANI )

श्रीनगर: अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के चार युवक लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाके में पैंगोंग झील के पास आखिरी बार देखे जाने के बाद से लापता हो गए हैं. इस बीच, लद्दाख पुलिस ने लापता लोगों के नोटिस जारी किए हैं और देश के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. पुलिस एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच जारी किए गए और सार्वजनिक जगहों पर चिपकाए गए पुलिस नोटिस के मुताबिक इन लोगों को आखिरी बार 9 जनवरी, 2026 को पैंगोंग झील इलाके में देखा गया था. यह इलाका भारत-चीन बॉर्डर पर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बहुत ज्यादा ठंड के मौसम के लिए जाना जाता है. पुलिस के मुताबिक लापता लोगों की पहचान जयवीर चौधरी (27), शुधांशु फौजदार(25), यश मित्तल(250 और शिवम चौधरी(25) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया, 'ये चारों आगरा जिले के रहने वाले हैं और एक ही ग्रुप में एक साथ यात्रा कर रहे थे.'