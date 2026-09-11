गणेशोत्सव से पहले पुणे में FDA की बड़ी कार्रवाई, चार ट्रक मिलावटी खोया और पनीर जब्त
एफडीए ने चार ट्रक मिलावटी खोया और पनीर जब्त किया है. इसे शहर के अलावा जिले में बांटा जाना था.
Published : September 11, 2026 at 3:07 PM IST
पुणे (महाराष्ट्र) : गणेशोत्सव की तैयारियां हर जगह बड़े जोश के साथ चल रही हैं. त्योहार में बस दो या तीन दिन बाकी हैं, ऐसे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे के बुधवार पेठ इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. इस दौरान, लगभग 38 लाख रुपये कीमत का चार ट्रक मिलावटी पनीर और खोया जब्त किया गया.
एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंधे के निर्देश पर, एफडीए अधिकारियों ने बुधवार सुबह पेठ इलाके में यह बड़ा ऑपरेशन किया. जब्त किया गया खोया और पनीर शहर और जिले भर में बांटा जाना था. वहीं चार ट्रकों से सैंपल टेस्ट करने पर मिलावट का पता चला. जब्त किए गए स्टॉक की कुल कीमत लगभग 38 लाख रुपये आंकी गई है.
गणेशोत्सव को देखते हुए इसे एफडीए की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. इस बारे में एफडीए अधिकारी नीलेश मिसाल ने कहा, "एफडीए को इस मामले के बारे में आठ से दस दिन पहले जानकारी मिली थी. हम इस पर काम कर रहे थे, और ऑपरेशन आज सुबह पूरा हुआ."
बताया जाता है कि पनीर और खोया दूसरे राज्यों और जिलों से पुणे शहर और जिले में बांटने के लिए यहां आते हैं. जब्त किए गए स्टॉक में 11.60 लाख रुपये कीमत का 4,600 किलो खोया शामिल है, जो बार्शी इलाके से आया था और इसे गंदे हालात में लाया गया था.
इसके अलावा, कर्नाटक सीमा से आने पर 27.83 लाख रुपये कीमत का 12,600 किलोग्राम पनीर जिसमें तीन अलग-अलग किस्में शामिल हैं, जब्त किया गया. साथ ही पूरे स्टॉक से सैंपल ले लिए गए हैं, और टेस्टिंग के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
वहीं धाराशिव जिले के किसान बंशी धोइफोडे ने कहा, "मैं पिछले 40 सालों से अपने गांव में खोया का उत्पादन कर रहा हूं. आज मैं बेचने के लिए 160 किलो खोया लाया हूं, यह पूरी तरह से असली है और इसमें कोई मिलावट नहीं है." दूसरी तरफ अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि खोया को बोरियों में भरकर ले जाया जा रहा था.
बंशी ने कहा कि हम एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी है. इतने मुश्किल हालात में भी शुद्ध, बिना मिलावट वाला खोया लाने के बावजूद, हमको इस तरह की सजा दी गई है. इससे मुझे 50,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि एक तरफ, हमारी सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई हैं, और दूसरी तरफ, ऐसी हरकतों ने हमें आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया है.
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