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गणेशोत्सव से पहले पुणे में FDA की बड़ी कार्रवाई, चार ट्रक मिलावटी खोया और पनीर जब्त

चार ट्रक मिलावटी खोया और पनीर जब्त. ( ETV Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र) : गणेशोत्सव की तैयारियां हर जगह बड़े जोश के साथ चल रही हैं. त्योहार में बस दो या तीन दिन बाकी हैं, ऐसे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे के बुधवार पेठ इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. इस दौरान, लगभग 38 लाख रुपये कीमत का चार ट्रक मिलावटी पनीर और खोया जब्त किया गया. एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंधे के निर्देश पर, एफडीए अधिकारियों ने बुधवार सुबह पेठ इलाके में यह बड़ा ऑपरेशन किया. जब्त किया गया खोया और पनीर शहर और जिले भर में बांटा जाना था. वहीं चार ट्रकों से सैंपल टेस्ट करने पर मिलावट का पता चला. जब्त किए गए स्टॉक की कुल कीमत लगभग 38 लाख रुपये आंकी गई है. गणेशोत्सव को देखते हुए इसे एफडीए की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. इस बारे में एफडीए अधिकारी नीलेश मिसाल ने कहा, "एफडीए को इस मामले के बारे में आठ से दस दिन पहले जानकारी मिली थी. हम इस पर काम कर रहे थे, और ऑपरेशन आज सुबह पूरा हुआ." बताया जाता है कि पनीर और खोया दूसरे राज्यों और जिलों से पुणे शहर और जिले में बांटने के लिए यहां आते हैं. जब्त किए गए स्टॉक में 11.60 लाख रुपये कीमत का 4,600 किलो खोया शामिल है, जो बार्शी इलाके से आया था और इसे गंदे हालात में लाया गया था.