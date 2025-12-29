ETV Bharat / bharat

रील बनाने के लिए नाबालिगों का रेल यात्री पर बेरहमी से हमला, बुरी तरह से घायल, 4 गिरफ्तार

तमिलनाडु में रेल यात्री को चाकू मारने के आरोप में चार नाबालिग पकड़े गए ( ETV Bharat )

तिरुवल्लूर: तमिलनाडु में सोशल मीडिया रील बनाने के जुनून में नाबालिगों ने एक रेल यात्री पर इस कदर चाकू से हमला किया कि वह आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. महाराष्ट्र का रहने वाला पीड़ित युवक का इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चार नाबालिगों को पकड़ा है. जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में सोशल मीडिया रील बनाने के जुनूनी नाबालिगों ने एक रेल यात्री को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. कहा जा रहा है कि रील बनाने के दौरान नाबालिग नशे में थे. रविवार को रेल यात्रियों ने एक युवक को तिरुवल्लूर जिले के थिरुथानी रेलवे स्टेशन की बाहरी दीवार के पास पड़ा देखा. उसके हाथ, पैर, सिर और शरीर पर चाकू के घाव थे. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंची और चाकू के कई घावों से जूझ रहे युवक को बचाया और उसे थिरुथानी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. वहां प्राथमिक उपचार मिलने के बाद उसे आगे के इलाज के लिए एम्बुलेंस से तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया.