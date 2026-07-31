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महाराष्ट्र के भिवंडी में चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहा, कई लोगों के दबे होने की आशंका

महाराष्ट्र के भिवंडी में चार मंजिला इमारत आंशिक रूप से गिरी गई. एनडीआरएफ की ओर से बचाव अभियान चलाया गया.

BUILDING COLLAPSES IN BHIWANDI
महाराष्ट्र के भिवंडी में चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 8:29 AM IST

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ठाणे: महाराष्ट्र के भिवंडी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. एक चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया. इसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है. एनडीआरएफ की ओर से बचाव अभियान चलाया गया.

ठाणे के भिवंडी में एक चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया और डर है कि मलबे में कई लोग फंसे हो सकते हैं. अभी मौके पर बचाव का काम चल रहा है. हताहतों और इमारत गिरने के कारण के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है. अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

नारपोली के गंगाराम वाडी इलाके में 'कोहिनूर अपार्टमेंट' बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया. इसमें एक ग्राउंड फ़्लोर और चार ऊपरी फ़्लोर हैं. शक है कि मलबे के नीचे चार से पांच लोग फंसे हैं. रात में रिपेयर का काम चल रहा था, क्योंकि बिल्डिंग का एक पिलर स्ट्रक्चर के हिसाब से असुरक्षित हो गया था. रात करीब 8 बजे बिल्डिंग को एक तरफ झुकते हुए देखने के बाद स्थानीय लोगों ने सभी परिवारों को निकाल लिया था. हालाँकि, रिपोर्ट्स बताती है कि कुछ लोग वापस अंदर चले गए थे, और मजदूर भी फँस गए. नगर निगम की इमरजेंसी टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गई है, और एनडीआरएफ की एक टीम भी मौके पर पहुँच गई है.

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