ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के भिवंडी में चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहा, कई लोगों के दबे होने की आशंका

महाराष्ट्र के भिवंडी में चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा ( IANS )

ठाणे: महाराष्ट्र के भिवंडी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. एक चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया. इसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है. एनडीआरएफ की ओर से बचाव अभियान चलाया गया. ठाणे के भिवंडी में एक चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया और डर है कि मलबे में कई लोग फंसे हो सकते हैं. अभी मौके पर बचाव का काम चल रहा है. हताहतों और इमारत गिरने के कारण के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है. अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.