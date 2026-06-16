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राजौरी जिले में एलओसी के पास ब्लास्ट, सेना के चार जवान घायल

जम्मू: जम्मू के राजौरी जिले में आज लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक संदिग्ध धमाके में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत सेना के चार जवान घायल हो गए. एक सैन्य अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि सेना के 3 जवान और एक जेसीओ घायल हुए हैं.

वहीं, रहस्यमयी ब्लास्ट के कारण का पता लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही घटना की जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी. सेना के अधिकारियों ने बताया कि सेना के जवानों की एक टीम एलओसी के नौशेरा सेक्टर के फॉरवर्ड कलाल इलाके में पेट्रोलिंग पर थी, तभी यह घटना हुई.