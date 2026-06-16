राजौरी जिले में एलओसी के पास ब्लास्ट, सेना के चार जवान घायल
राजौरी जिले में एलओसी के पास ब्लास्ट होने से सेना के चार जवान घायल हो गए.
Published : June 16, 2026 at 3:57 PM IST
जम्मू: जम्मू के राजौरी जिले में आज लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक संदिग्ध धमाके में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत सेना के चार जवान घायल हो गए. एक सैन्य अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि सेना के 3 जवान और एक जेसीओ घायल हुए हैं.
वहीं, रहस्यमयी ब्लास्ट के कारण का पता लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही घटना की जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी. सेना के अधिकारियों ने बताया कि सेना के जवानों की एक टीम एलओसी के नौशेरा सेक्टर के फॉरवर्ड कलाल इलाके में पेट्रोलिंग पर थी, तभी यह घटना हुई.
घायल जवानों को आगे के इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है. जम्मू में रक्षा प्रवक्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि घटना की जानकारी जल्द ही मीडिया के साथ शेयर की जाएगी. घटना की और जानकारी का इंतजार है.
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