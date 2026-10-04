छुट्टी के दिन नदी में नहाने गए दो छात्र और दो छात्राओं की डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम
शनिवार से लापता 4 स्कूली बच्चों के शव रविवार सुबह नदी में उपलाते मिले. नहाने के दौरान कीचड़ में फंसने से हादसा होने की आशंका.
Published : October 4, 2026 at 4:29 PM IST
चेन्नईः क्रोमपेट नदी में डूबने से स्कूल के चार बच्चों की मौत हो गयी. रविवार 4 अक्टूबर की सुबह स्थानीय लोगों ने क्रोमपेट नदी में चार शव उपलाते हुए देखा. शुरुआती जांच में पुलिस को अंदेशा है कि ये चारों छात्र पास की क्रोमपेट नदी में नहाने गए होंगे और झील के कीचड़ में फंसने के कारण डूब गए होंगे. इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में गहरा शोक फैल गया है.
तांबरम के पास क्रोमपेट के लक्ष्मीपुरम इलाके में रहने वाले 2 लड़के और 2 लड़कियां अचानक लापता हो गए. बाद में, जब वे काफी देर तक घर नहीं लौटे, तो उनके माता-पिता और रिश्तेदारों ने अलग-अलग जगहों पर उनकी तलाश शुरू की. इसी बीच, क्रोमपेट पुलिस स्टेशन में चारों छात्रों के लापता होने की अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गईं. इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच और तलाश अभियान शुरू किया.
इसी दौरान, रविवार की सुबह स्थानीय निवासियों ने क्रोमपेट नदी में चार शव देखे. इसकी सूचना तुरंत क्रोमपेट पुलिस स्टेशन को दी गई. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. इसके बाद दमकल और बचाव सेवा को सूचना दी गई. जिसके बाद चारों छात्रों के शवों को झील से बाहर निकाला गया. बरामद किए गए शवों को पोस्टमार्टम जांच के लिए तांबरम सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है.
हादसे का शिकार हुए चारों बच्चों की पहचान इस प्रकार हुई है:
- युवेनेश (10 वर्ष): दयालन के बेटे, जो छठी कक्षा के छात्र थे
- देवदर्शन (12 वर्ष): कृपाकरण के बेटे, जो सातवीं कक्षा के छात्र थे
- पूजा (13 वर्ष): मारी की बेटी, जो आठवीं कक्षा की छात्रा थीं
- खुशी (13 वर्ष): लालचंद की बेटी, जो आठवीं कक्षा की छात्रा थीं
क्रोमपेट पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. इस बात की जांच कर रही है कि चारों छात्र झील तक कैसे पहुंचे और उनके डूबने की असली वजह क्या थी.
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