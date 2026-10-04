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छुट्टी के दिन नदी में नहाने गए दो छात्र और दो छात्राओं की डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

चेन्नईः क्रोमपेट नदी में डूबने से स्कूल के चार बच्चों की मौत हो गयी. रविवार 4 अक्टूबर की सुबह स्थानीय लोगों ने क्रोमपेट नदी में चार शव उपलाते हुए देखा. शुरुआती जांच में पुलिस को अंदेशा है कि ये चारों छात्र पास की क्रोमपेट नदी में नहाने गए होंगे और झील के कीचड़ में फंसने के कारण डूब गए होंगे. इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में गहरा शोक फैल गया है.