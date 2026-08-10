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सूरत के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्र की मौत, चार रेजिडेंट डॉक्टर निलंबित

गुजरात के अरवल्ली जिले का रहने वाला पीजी छात्र सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल कैंपस के बॉयज PG हॉस्टल में मृत मिला था.

Four resident doctors suspended after PG student death at Government Medical College in Surat
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 6:41 PM IST

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सूरत (गुजरात): सूरत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के पीजी-प्रथम वर्ष के छात्र की मौत मामले में सोमवार को चार सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया. डॉ. निराली वासवे, डॉ. अनुज माहेश्वरी, डॉ. दीक्षिता घेवरिया और डॉ. हिना भूत को तुरंत पीजी हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, उन्हें सभी शैक्षणिक और चिकित्सीय गतिविधियों से रोक दिया गया है.

इस बीच, सूरत न्यू सिविल हॉस्पिटल में पीजी स्टूडेंट की मौत मामले की जांच से यह आधिकारिक पुष्टि हुई है कि सीनियर्स की बहुत अधिक और लंबे समय तक रैगिंग की वजह से युवा मेडिकल प्रोफेशनल ने अपनी जान दे दी.

मृतक (29) अरवल्ली जिले के मोडासा का रहने वाला था और न्यू सिविल हॉस्पिटल कैंपस के बॉयज PG हॉस्टल के अपने कमरे में मृत मिला था. साथी जूनियर डॉक्टरों और मृतक के पिता के बयानों से पता चला कि पिछले 15 दिनों से सीनियर रेजिडेंट्स उसे लगातार गाली-गलौज, मानसिक दबाव और अमानवीय रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.

गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया के निर्देश के बाद, डीन डॉ. जयेश एम. ब्रह्मभट्ट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. पारुल वडगामा की अध्यक्षता वाली एक जांच कमेटी ने रात भर पूछताछ की, जिसमें पीजी फर्स्ट-ईयर के 9 रेजिडेंट डॉक्टरों, सीनियर रेजिडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, टेक्नीशियन्स और हॉस्टल स्टाफ के बयान रिकॉर्ड किए गए.

एंटी-रैगिंग कमेटी और कॉलेज काउंसिल ने एकमत से रैगिंग और गंभीर दुर्व्यवहार के आरोपों की पुष्टि की. जांच के बाद, लापरवाही के लिए चार फैकल्टी मेंबर्स को भी नोटिस जारी किए गए, जिनमें माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉ. सुमैया मुल्ला, डॉ. संगीता राजदेव, डॉ. योगिता मिस्त्री और डॉ. लतिका पुरोहित शामिल हैं.

मोडासा में पीड़ित के अंतिम संस्कार के बाद, उसके पिता और मेडिकल समुदाय के सदस्यों ने मांग की कि एंटी-रैगिंग कानूनों को सिर्फ कागजों पर बनी नीति रहने के बजाय जमीन पर सख्ती से लागू किया जाए.

राज्य सरकार ने पूरी कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी जांच का भरोसा दिया है.

आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं
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