चेन्नई में बिहार के 5 प्रवासी मजदूर हुए किडनैप, 8 हजार रुपये में बेचा...चार आरोपी गिरफ्तार
चेन्नई में बिहार के प्रवासी मजदूरों को किडनैप करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : July 1, 2026 at 4:57 PM IST
चेन्नई: बिहार के पांच प्रवासी मजदूरों को किडनैप करके उन्हें 8 हजार रुपये में बेचने के आरोप में एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
खबर के मुताबिक, बिहार का रहने वाला 24 साल का साधू कुमार उसके रिश्तेदार, नंदू मांझी चेन्नई में मजदूरी करते हैं. उसकी कंपनी में निर्माण कार्य के लिए मजदूरों की जरूरत थी. ऐसे में नंदू ने साधु और चार अन्य लोगों को निर्माण कार्य के लिए बिहार से चेन्नई बुलाया.
इसके बाद, साधु कुमार और उसके चार रिश्तेदार ट्रेन से चेन्नई पहुंचे. चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, वे अंबत्तूर के पास पट्टारावक्कम जाने वाले एक ऑटो-रिक्शा में सवार हुए.
लेकिन, मजदूरों द्वारा बताई गई जगह पर जाने के बजाय, ऑटो ड्राइवर गाड़ी को दूसरी दिशा में ले गया. इस बीच, नंदू ने उनके ठिकाने के बारे में पूछने के लिए मोबाइल फोन से अपने लोगों से संपर्क किया. इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने फोन लिया और उन्हें धमकाते हुए कहा कि उसने पांच लोगों को किडनैप कर लिया है और उनकी रिहाई के लिए प्रति व्यक्ति 7,500 रुपये की ऑनलाइन फिरौती मांगी.
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पैसे न भेजने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. नरेंद्रन, जिस कंपनी में नंदहुमंची काम करते हैं, उसके मालिक ने इस मामले में चेन्नई पुक्कड़ई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुक्कड़ई पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक स्पेशल पुलिस टीम ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सर्विलांस कैमरा फुटेज जब्त किया और उसकी जांच की. सीसीटीवी फुटेज से मिले ऑटो-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन नंबर का पता लगाकर पुलिस ने गाड़ी को ट्रैक किया और ड्राइवर नेपोलियन (36) को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ के दौरान, उसने कबूल किया कि उसने और उसके साथियों, मणि (40), नारायण मूर्ति (38), और महेंद्रन (39) ने बिहार से नौकरी के लिए आने वाले प्रवासी मजदूरों को किडनैप करने और उनके रिश्तेदारों से पैसे ऐंठने की योजना बनाई थी.
उसने आगे बताया कि ईंधन खत्म होने के बाद, उन्होंने प्रवासी मजदूरों को दूसरी गाड़ी में बिठाया और उन्हें पट्टारावक्कम के पास एक इलाके में ले गए. आरोपियों ने हर मजदूर को वहां एक व्यक्ति को 8 हजार रुपये में बेच दिया. इसके बाद, पुलिस ने मजदूरों के मोबाइल फोन नंबर से उन्हें ट्रेस किया और पता चला कि सभी पांचों प्रवासी मजदूरों को अंबत्तूर की एक प्राइवेट कंपनी में जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था.
इसके बाद, पुलिस ने पांचों प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित बचाया और उन्हें उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार लोगों, ऑटो-रिक्शा ड्राइवर नेपोलियन और उसके साथियों मणि, नारायणमूर्ति और महेंद्रन के खिलाफ भी केस दर्ज किया. फिर उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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