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चेन्नई में बिहार के 5 प्रवासी मजदूर हुए किडनैप, 8 हजार रुपये में बेचा...चार आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

चेन्नई: बिहार के पांच प्रवासी मजदूरों को किडनैप करके उन्हें 8 हजार रुपये में बेचने के आरोप में एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. खबर के मुताबिक, बिहार का रहने वाला 24 साल का साधू कुमार उसके रिश्तेदार, नंदू मांझी चेन्नई में मजदूरी करते हैं. उसकी कंपनी में निर्माण कार्य के लिए मजदूरों की जरूरत थी. ऐसे में नंदू ने साधु और चार अन्य लोगों को निर्माण कार्य के लिए बिहार से चेन्नई बुलाया. इसके बाद, साधु कुमार और उसके चार रिश्तेदार ट्रेन से चेन्नई पहुंचे. चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, वे अंबत्तूर के पास पट्टारावक्कम जाने वाले एक ऑटो-रिक्शा में सवार हुए. लेकिन, मजदूरों द्वारा बताई गई जगह पर जाने के बजाय, ऑटो ड्राइवर गाड़ी को दूसरी दिशा में ले गया. इस बीच, नंदू ने उनके ठिकाने के बारे में पूछने के लिए मोबाइल फोन से अपने लोगों से संपर्क किया. इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने फोन लिया और उन्हें धमकाते हुए कहा कि उसने पांच लोगों को किडनैप कर लिया है और उनकी रिहाई के लिए प्रति व्यक्ति 7,500 रुपये की ऑनलाइन फिरौती मांगी. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पैसे न भेजने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. नरेंद्रन, जिस कंपनी में नंदहुमंची काम करते हैं, उसके मालिक ने इस मामले में चेन्नई पुक्कड़ई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.