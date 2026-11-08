ओडिशा : घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोग जिंदा जले
ओडिशा के एक गांव में आग लग जाने के स एक ही परिवार के लोगों की जल जाने से मौत हो गई.
Published : November 8, 2026 at 12:08 PM IST
जाजपुर (ओडिशा): ओडिशा के जाजपुर जिले में शनिवार रात एक घर में आग लग जाने से दो बच्चों सहित एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. घटना बालिचंद्रपुर थाना क्षेत्र के सेक महाला गांव में हुई. हादसे में चार कमरे जलकर खाक हो गए.
इस घटना में चार लोग जिंदा जल गए. हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. अग्निशमन अधिकारियों ने कहा है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और इसके फैलने का कोई खतरा नहीं है. शक है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी.
आग से चार घर प्रभावित
इस घटना से एस्बेस्टस की छत वाले दो घर और फूस की छत वाले दो घर प्रभावित हुए है. आग नालीपुर पंचायत के सेक महाला गांव में सेक निजामुद्दीन के घर पर लगी थी. पीड़ितों में दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं. एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो जाने से गांव में मातम है.
बताया जाता है कि आग लगने की जानकारी मिलते ही चांदीखोल फायर सर्विस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. वहीं बालीचंद्रपुर पुलिस ने घटना की जांच प्रारंभ कर दी है.
#WATCH | Jajpur, Odisha: Fire tenders rushed to the spot after a massive fire broke out in Sekh Mahalla slum in Nalipur Panchayat under Badachana Block. Further details are awaited. (Video Source: Jajpur Fire Officer) https://t.co/G41syQN5B2— ANI (@ANI) November 7, 2026
एक घायल की हालत गंभीर
मृतकों में निजामुद्दीन की बेटी गुलअफ्सा परवीन (26), उनकी बहू तबस्सुम परवीन (40), पोती रोशनी परवीन (11) और 8 महीने का पोता शामिल हैं. एक घायल व्यक्ति को बड़ाचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन, उसकी गंभीर हालत की वजह से उसे कटक रेफर दिया गया.
घटना के संबंध में स्थानीय निवासी अजय कुमार सामल ने बताया, "शेख निजामुद्दीन शनिवार को गोपालपुर से अपनी बेटी और पोते-पोतियों के साथ यहां पहुंचे थे. यह दुखद घटना तब हुई जब उनकी सबसे बड़ी बहू खाना बना रही थी. इस हादसे में दो महिलाओं समेत दो बच्चों की मौत हो गई.हम मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को सभी सरकारी सहायता दी जाए."
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