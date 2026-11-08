ETV Bharat / bharat

ओडिशा : घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोग जिंदा जले

ओडिशा के जाजपुर में घर आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई. ( ETV Bharat )

जाजपुर (ओडिशा): ओडिशा के जाजपुर जिले में शनिवार रात एक घर में आग लग जाने से दो बच्चों सहित एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. घटना बालिचंद्रपुर थाना क्षेत्र के सेक महाला गांव में हुई. हादसे में चार कमरे जलकर खाक हो गए.

इस घटना में चार लोग जिंदा जल गए. हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. अग्निशमन अधिकारियों ने कहा है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और इसके फैलने का कोई खतरा नहीं है. शक है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी.