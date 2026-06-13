ओडिशा: युवक को मरा समझकर फेंक दिया था कुएं में, चार दिन बाद जिंदा मिला, चार गिरफ्तार
तुलसीराम बरिहा को आरोपियों द्वारा एक खाली कुएं में फेंके जाने के चार दिन बाद बचाया गया.
Published : June 13, 2026 at 4:55 PM IST
बरगढ़ (ओडिशा): ओडिशा के बारगढ़ में एक आदमी को मारने के इरादे से कुएं में धकेलने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पदमपुर के पुरेना गांव के रहने वाले पेशे से मजदूर तुलसीराम बरिहा को एक खाली कुएं में फेंके जाने के चार दिन बाद वहां से उसे बचाए जाने के 24 घंटे से भी कम समय में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. यह घटना बिजेपुर ब्लॉक के अंतर्गत समलाईपदर गांव में हुई थी.
आरोपियों में पद्मपुर शक्तिनगर पाड़ा के बबलू मनहिरा, बिजेपुर भोईपाड़ा के शक्ति बेहरा, बिजेपुर मध्यपाड़ा के त्रिनाथ महापात्रा और बिजेपुर के मोहम्मद अकमल सिवाक शामिल हैं. बरगढ़ के एसपी रवींद्र नाथ सतपथी ने कहा कि तुलसीराम के परिवार ने उसके लापता होने के बाद पद्मपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायत के अनुसार, तुलसीराम 7 जून को आरोपियों के साथ मोबाइल फोन खरीदने के लिए घर से निकला था. लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसके परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.
बचाए जाने के बाद तुलसीराम ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपियों के साथ शराब पी थी और उनसे झगड़ा हो गया था.
सतपथी ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर तुलसीराम पर मुक्कों, बांस के डंडों और कांच की बोतलों से हमला किया. जब पीड़ित बेहोश हो गया, तो उन्होंने उसे मरा हुआ मान लिया और कहा जाता है कि उसे खाली कुएं में फेंककर मौके से भाग गए. लेकिन, कुएं में पानी कम होने की वजह से तुलसीराम बच गया. वह कुएं में दर्द से तड़पता रहा, जब चार दिन बाद, बिहारी मलिक नाम के एक बुज़ुर्ग आदमी ने उसकी चीखें सुनीं.
एसपी ने बताया कि मलिक ने दूसरों को बताया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और फायर स्टाफ ने तुलसीराम को बचाया और उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. तुलसीराम की हालत स्थिर बताई जा रही है.
शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हमला शराब के नशे में हुए झगड़े की वजह से हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर युवक पर हमला किया और उसे मरा हुआ समझकर खाली कुएं में फेंक दिया. एसपी ने कहा कि आगे की जांच चल रही है.
ये भी पढ़ें- हैदराबाद पुलिस ने बहु स्तरीय मार्केटिंग स्कैम का भंडाफोड़ किया, छह गिरफ्तार