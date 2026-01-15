ETV Bharat / bharat

गुमला में दर्दनाक सड़क हादसा, मौके पर चार की मौत, हाइवा ने पिकअप को मारी टक्कर

गुमला: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. यह घटना जिले के एनएच 23 गुमला रांची मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र के भड़गांव के समीप हुई है. घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. गुमला एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने घटना की पुष्टि की है.

बताया जा रहा है कि जिले के एनएच 23 गुमला रांची मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र के भड़गांव के समीप गुरुवार अहले सुबह एक हाइवा की टक्कर पिकअप वाहन से हो गई. इस टक्कर में पिकअप सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. सभी मृतक रांची के रहने वाले हैं. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सभी लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर रांची से गुमला तिलकुट बेचने जा रहे थे. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल है.

इधर, घटना के बाद भरनो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सिसई रेफर अस्पताल पहुंचाया. जहां से दोनों को गंभीर हालत में रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है. वहीं, पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और घटना की छानबीन में जुट गई है. फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है.