छत्तीसगढ़ की रेड नदी में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, मृतकों में 2 बिहार निवासी, सीएम ने जताया दुख
सूरजपुर में एक ही परिवार के चार लोग नदी में डूब गए. इस हादसे से पूरे जिले में मातम पसरा है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 5:33 PM IST
सूरजपुर: शनिवार को सूरजपुर के सरस्वतीपुर में बड़ा हादसा हो गया. रेड नदी में नहाने गए चार लोगों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों में दो सगे नाबालिग भाई. उनके मौसेरे भाई और मौसा शामिल हैं. इस हादसे से सूरजपुर में मातम छाया हुआ है.
रेड नदी में नहाने के दौरान हादसा
बिहार के रहने वाले 13 वर्षीय गोपाल और 15 वर्षीय कृष्ण गोपाल अपने मौसा के घर सूरजपुर दशहरा की छुट्टी में आए हुए थे.शनिवार होने के कारण दोनों भाई अपने 45 वर्षीय मौसा विवेक सिंह और 20 वर्षीय मौसेरे भाई अभिजीत के साथ सरस्वतीपुर स्थित रेड नदी पहुंचे थे. यहां सभी नहा रहे थे. इसी दौरान हादसा हो गया.
सीएम ने हादसे पर जताया दुख
घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस हादसे को हृदय विदारक बताया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, ''दुख की इस घड़ी में सरकार और उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं. शासन के नियमों के तहत मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.''
कुल चार लोगों की डूबने से मौत
रेड नदी में नहाने के दौरान दोनों सगे भाई अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. दोनों को डूबता देख उन्हें बचाने के लिए मौसेरे भाई अभिजीत और मौसा विवेक सिंह ने भी नदी में छलांग लगा दी. पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण चारों ही पानी में डूब गए. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया और काफी मशक्कत के बाद चारों के शव नदी से बाहर निकाले गए.
मैं घर पर था तो लोगों ने सूचना दी कि रेड नदी में कई लोग डूब गए हैं. उसके बाद मैं अपने तीन साथी के साथ पहुंचा. एक शव पानी के ऊपर तैर रहा था. उसके बाद हम तीन लोगों ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर और तीन शव निकाले. पहली बार ऐसा हादसा हुआ है. गांव के लोग यहां आते हैं. नहाते हैं और कपड़ा धोते हैं- मनीष सिंह, स्थानीय निवासी
मृतकों में दो बिहार के निवासी
मृतकों की पहचान 13 वर्षीय गोपाल, 15 वर्षीय कृष्ण गोपाल, 20 वर्षीय अभिजीत और 45 वर्षीय विवेक सिंह के रूप में हुई है. गोपाल और कृष्ण गोपाल बिहार के रहने वाले थे और अपने मौसा के घर घूमने आए थे, जबकि अभिजीत और विवेक सिंह सूरजपुर निवासी बताए जा रहे हैं.
हादसे के बाद विश्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हमने लोगों से अपील की है कि वो बिना जानकारी नदी में नहाने नहीं जाएं- सूर्यकांत साय, तहसीलदार
इस हादसे के बाद सूरजपुर के सरस्वतीपुर में मातम छाया हुआ है. मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. पुलिस प्रशासन की टीम लोगों से नदी की ओर नहीं जाने की अपील कर रही है.