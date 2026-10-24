ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ की रेड नदी में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, मृतकों में 2 बिहार निवासी, सीएम ने जताया दुख

सूरजपुर रेड नदी एक्सीडेंट ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: शनिवार को सूरजपुर के सरस्वतीपुर में बड़ा हादसा हो गया. रेड नदी में नहाने गए चार लोगों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों में दो सगे नाबालिग भाई. उनके मौसेरे भाई और मौसा शामिल हैं. इस हादसे से सूरजपुर में मातम छाया हुआ है.

रेड नदी में नहाने के दौरान हादसा बिहार के रहने वाले 13 वर्षीय गोपाल और 15 वर्षीय कृष्ण गोपाल अपने मौसा के घर सूरजपुर दशहरा की छुट्टी में आए हुए थे.शनिवार होने के कारण दोनों भाई अपने 45 वर्षीय मौसा विवेक सिंह और 20 वर्षीय मौसेरे भाई अभिजीत के साथ सरस्वतीपुर स्थित रेड नदी पहुंचे थे. यहां सभी नहा रहे थे. इसी दौरान हादसा हो गया.