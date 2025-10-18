ETV Bharat / bharat

नानकमत्ता में भीषण सड़क हादसा, यूपी के चार मजदूरों की मौत, तीन घायल, दीपावली मनाने घर जा रहे थे

धनतेरस पर एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है. उत्तराखंड के नानकमत्ता में यूपी के चार लोगों की सड़क हासदे में मौत हो गई.

नानकमत्ता में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
Published : October 18, 2025 at 5:43 PM IST

Published : October 18, 2025 at 5:43 PM IST

3 Min Read
खटीमा: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि नानकमत्ता क्षेत्र में सुबह ट्रैक्टर-ट्राली और पिकअप वाहन की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में उत्तर प्रदेश (यूपी) के संभल जिले के चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

त्यौहारों की खुशियों मातम में बदली: फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यूपी के कुछ मजदूर दीपावली मनाने के लिए अपने घर संभल जा रहे थे. बताया जा रहा है कि तभी नानकसागर डेम से पहले मोड पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने मजदूरों की ट्रैक्टर-ट्राली को टक्कर मार दी. पिकअप वाहन की टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्राली वहीं पर पलट गई और उसमें सवार भी ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे दब गए.

ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे दबने से हुई मौत: मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद के ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे दबे लोगों का रेस्क्यू किया. इसके बाद सभी के पास के हॉस्पिटल में भिजवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने अखिलेश पुत्र अंतराम व जयवीर पुत्र श्यामलाल को मृत घोषित कर दिया है.

सड़क हादसे में तीन लोग घायल: वहीं गुरमुख व शिशपाल की हालत बिगड़ते देख हायर सेंटर रेफर किया गया था. हायर सेंटर ले जाते समय गुरमुख व शिशपाल ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया था. दोनो मृतकों को वापस उप जिला चिकित्सालय लाया गया. चौकी प्रभारी राजेन्द्र पंत ने बताया कि शवों को कब्जे मे लेकर मोर्चरी मे रखवा दिया. वहीं हादसे में घायल हुए तीन लोगों का उपजिला चिकित्सालय खटीमा में उपचार चल रहा है.

सभी लोग यूपी के संभल जिले के रहने वाले थे, जो बिजली लाइन का काम करने आए थे. बताया जा रहा है कि पिकअप की टक्कर लगाने के बाद ट्रैक्टर के भी दो टुकड़े हो गए थे. वहीं पिकअप वाहन भी पलट गया था. वाहन पलटते ही चीख-पुकार मच गई. रोड पर भारी भीड़ जमा हो गई.

उपजिला चिकित्सालय खटीमा के डॉक्टर अकलीम अहमद ने बताया कि तीन घायलों की हालत सामान्य है. पुलिस ने घायलों और मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी है. पुलिस ने बताया कि फिलहाल उनकी टीम हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस घटना के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है. दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई.

हादसे में मारे गए लोगों के नाम:

  • गुरुमुख उम्र 17 साल पुत्र राजेंद्र
  • शीशपाल उम्र 22 साल पुत्र महावीर
  • जयवीर उम्र 22 पुत्र श्यामलाल
  • अखिलेश पुत्र अंतराम

