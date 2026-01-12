ETV Bharat / bharat

गढ़वा में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर, घर में जा घुसी गाड़ी, मौके पर चार की मौत

गढ़वा में एक ट्रक ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी. जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

four-people-died-in-horrific-collision-between-truck-and-scorpio-in-garhwa
घटनास्थल पर मौजूद लोग (Etv Bharat)
January 12, 2026

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है. एक अज्ञात ट्रक ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा गांव के पास की है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मृतको की पहचान नरेंद्र कुमार, जितेन्द्र पासवान, बादल पासवान और विक्की पासवान के रूप में हुई है.

जानकारी देते परिजन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और एसडीपीओ (Etv Bharat)

टक्कर के बाद स्कॉर्पियो घर में जा घुसी

बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग यूपी बॉर्डर के बिलासपुर गांव एक रिश्तेदार के घर आए थे और देर रात अपने घर पलामू जिले के पाण्डु थाना क्षेत्र एवं विश्रामपुर थाना क्षेत्र के भंडार गांव लौट रहे थे. इसी दौरान गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही एक अज्ञात ट्रक ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो सीधे एक घर में जा घुसी और इस गाड़ी पर सवार चार लोगों की मौत मौके पर हो गई. ये सभी आपस में रिश्तेदार थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक बहुत तेज रफ़्तार में था और स्कॉर्पियो गाड़ी की स्पीड भी तेज थी. इसी वजह से टक्कर इतनी भयानक हुई.

ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर: परिजन

वहीं, मृतक के परिजनों का कहना है कि तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो को पीछे से टक्कर मार दी. ये सभी लोग गढ़वा जिले के बिलासपुर यूपी बॉर्डर से एक कार्यक्रम से वापस घर लौट रहे थे कि बेलचंपा के पास यह घटना हो गई. इधर, झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह भाजपा नेता रामचंद्र चंद्रवंशी ने इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है. मैं पीड़ित परिजनों के साथ हूं.

इस घटना को लेकर एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि देर रात सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हुई है. सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है.

