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उत्तराखंड के चमोली में नदी में गिरी कार, चार लोगों की मौत, कई घायल

चमोली से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. इस हादसे में कई लोगों के मरने की खबर भी है.

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चमोली के देवाल में नदी में गिरी कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 6:06 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले से बड़ी खबर सामने आई है. देवाल क्षेत्र में टैक्सी कार के पहाड़ी से नदी में गिरने की सूचना है. फिलहाल जो जानकारी सामने आया है, उसके अनुसार इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं कई अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे है.

जानकारी के अनुसार हादसा देवाल-घेस मोटरमार्ग पर कुनार बैंड के पास हुआ. बताया जा रहा है कि 11 जून गुरुवार को कमर्शियल बोलेरो वाहन देवाल से घेस की ओर जा रहा था. जैसे ही बोलेरो कुनार बैंड के पास पहुंची, तभी ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और बोलेरो बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी.

चमोली के देवाल में नदी में गिरी कार (ETV Bharat)

राहगीरों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और अन्य रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची. रेस्क्यू टीम ने खाई में उतरकर राहत और बचाव का काम शुरू किया. कार सवार सभी 8 लोगों को 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं हादसे में घायल हुए चार लोगों का उपचार किया जा रहा है.

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घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)

थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि वाहन दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. दुर्घटनास्थल गहरी खाई में होने के कारण रेस्क्यू अभियान में कठिनाइयों का सामना पड़ा.

हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि देवाल और घेस के बीच में एक छोटा यात्री वाहन खाई में गिरा है. वाहन में आठ से दस लोग सवार थे. अभी तक चार शव निकाले जा चुके थे, वहीं दो लोगों को रेस्क्यू किया गया है. शेष बचे हुए लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. हादसे में मारे गए लोगों की अभीतक तक शिनाख्त नहीं हो पाई है.

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CHAMOLI CAR FELL INTO DITCH
DEWAL ROAD ACCIDENT
चमोली के देवाल में हादसा
चमोली कार में खाई गिरी
FOUR PEOPLE DIED IN DEWAL

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