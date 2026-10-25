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BSF ने कच्छ बॉर्डर के पास से चार पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा, भारतीय जलक्षेत्र में घुसने का आरोप

गुजरात में कच्छ बॉर्डर के पास से चार पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा गया ( ETV Bharat )

कच्छ (गुजरात): सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने गुजरात में कच्छ बॉर्डर के पास से चार पाकिस्तानी मछुआरों को हिरासत में लिया है, जब वे भारतीय जलक्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे.

अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी मछुआरे शनिवार शाम को कच्छ के सर क्रीक इलाके में अवैध तरीके से घुस आए थे. BSF ने भारतीय इलाके से एक मछली पकड़ने वाली नाव भी जब्त की है. हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी मछुआरों की पहचान कादिर तैमूर, मुहम्मद मूसा, असगर तैमूर और अहसान जाट के तौर पर हुई है. सभी मछुआरे सिंध प्रांत के चाच जान खान गांव के निवासी हैं.

अधिकारियों ने बताया कि BSF के जवान सर क्रीक इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को उनकी फाइबर बोट के साथ रोक लिया. शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी मछुआरे मछली पकड़ने के बहाने भारतीय पानी में घुस आए थे. सुरक्षा एजेंसियां ​​पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इन मछुआरों को कल शाम "भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से घुसते समय" पकड़ा गया. अधिकारी ने बताया कि मछुआरे 'केकड़े पकड़ने' के लिए भारतीय जलक्षेत्र में घुसे थे.