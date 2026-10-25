BSF ने कच्छ बॉर्डर के पास से चार पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा, भारतीय जलक्षेत्र में घुसने का आरोप
पाकिस्तानी मछुआरे मछली पकड़ने के बहाने भारतीय पानी में घुस आए थे. सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं.
Published : October 25, 2026 at 7:38 PM IST
कच्छ (गुजरात): सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने गुजरात में कच्छ बॉर्डर के पास से चार पाकिस्तानी मछुआरों को हिरासत में लिया है, जब वे भारतीय जलक्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे.
अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी मछुआरे शनिवार शाम को कच्छ के सर क्रीक इलाके में अवैध तरीके से घुस आए थे. BSF ने भारतीय इलाके से एक मछली पकड़ने वाली नाव भी जब्त की है. हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी मछुआरों की पहचान कादिर तैमूर, मुहम्मद मूसा, असगर तैमूर और अहसान जाट के तौर पर हुई है. सभी मछुआरे सिंध प्रांत के चाच जान खान गांव के निवासी हैं.
अधिकारियों ने बताया कि BSF के जवान सर क्रीक इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को उनकी फाइबर बोट के साथ रोक लिया.
शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी मछुआरे मछली पकड़ने के बहाने भारतीय पानी में घुस आए थे. सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं.
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इन मछुआरों को कल शाम "भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से घुसते समय" पकड़ा गया. अधिकारी ने बताया कि मछुआरे 'केकड़े पकड़ने' के लिए भारतीय जलक्षेत्र में घुसे थे.
सर क्रीक, कच्छ के रण में स्थित एक संकरा, दलदली जलमार्ग है. यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है.
कच्छ बॉर्डर के पास सर क्रीक इलाका बहुत संवेदनशील है, जिसकी वजह से BSF जवान अक्सर वहां सर्च ऑपरेशन चलाते हैं. एक हफ्ते पहले भी, कच्छ के सर क्रीक इलाके में एक घुसपैठिए को नाव के साथ पकड़ा गया था.
पिछले साल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी थी कि सर क्रीक क्षेत्र में कोई भी गलत काम करने पर "कड़ा जवाब" मिलेगा. उन्होंने कहा था कि जवाब मुंहतोड़ होगा, जो "इतिहास और भूगोल" दोनों बदल देगा.
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