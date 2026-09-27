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कर्नाटक: शिवमोग्गा चिड़ियाघर में शेरनी सारा के चार शावकों की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File Photo )

शिवमोग्गा (कर्नाटक): शिवमोग्गा जिले के त्यावरेकोप्पा शेर और बाघ सफारी में सारा नाम की शेरनी के चार शावकों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि शावकों की जन्म के दो दिनों के भीतर ही मौत हो गई, क्योंकि उन्हें मां की देखभाल नहीं मिल सकी.

इन चार शावकों का जन्म त्यावरेकोप्पा चिड़ियाघर में एशियाई शेरों के लिए एक सफल प्रजनन परिणाम था. माता-पिता शेर, जिनका नाम शिव और सारा है (दोनों की उम्र पांच साल है), उन्हें पिछले साल मध्य प्रदेश के इंदौर से लाया गया था. एशियाई शेर एक लुप्तप्राय प्रजाति हैं, इसलिए चिड़ियाघर ने उनके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए विशेष देखभाल की थी. हालांकि, उचित देखभाल न मिलने के कारण चारों शावकों की मौत हो गई. मातृत्व के साथ सारा का यह पहला अनुभव था. ऐसी आशंका है कि शावकों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि शेरनी उनकी ठीक से देखभाल करने या उन्हें पर्याप्त रूप से दूध पिलाने में विफल रही.