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कर्नाटक: शिवमोग्गा चिड़ियाघर में शेरनी सारा के चार शावकों की मौत

आशंका है कि पहली बार मां बनी शेरनी सारा द्वारा शावकों की उचित देखभाल करने या दूध न पिलाने की वजह से उनकी मौत हुई.

Four newborn Asiatic lion cubs die in Shivamogga zoo, Karnataka
प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 8:16 PM IST

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शिवमोग्गा (कर्नाटक): शिवमोग्गा जिले के त्यावरेकोप्पा शेर और बाघ सफारी में सारा नाम की शेरनी के चार शावकों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि शावकों की जन्म के दो दिनों के भीतर ही मौत हो गई, क्योंकि उन्हें मां की देखभाल नहीं मिल सकी.

इन चार शावकों का जन्म त्यावरेकोप्पा चिड़ियाघर में एशियाई शेरों के लिए एक सफल प्रजनन परिणाम था. माता-पिता शेर, जिनका नाम शिव और सारा है (दोनों की उम्र पांच साल है), उन्हें पिछले साल मध्य प्रदेश के इंदौर से लाया गया था.

एशियाई शेर एक लुप्तप्राय प्रजाति हैं, इसलिए चिड़ियाघर ने उनके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए विशेष देखभाल की थी. हालांकि, उचित देखभाल न मिलने के कारण चारों शावकों की मौत हो गई. मातृत्व के साथ सारा का यह पहला अनुभव था. ऐसी आशंका है कि शावकों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि शेरनी उनकी ठीक से देखभाल करने या उन्हें पर्याप्त रूप से दूध पिलाने में विफल रही.

घटना के संबंध में फोन पर 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए चिड़ियाघर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमरक्षरा (Dr. Amarakshara) ने कहा, "सारा के जन्मे शावकों की मौत हो गई है. चूंकि वह पहली बार मां बनी थी, इसलिए उसमें शावकों की देखभाल करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति या समझ की कमी थी. कभी-कभी, मां द्वारा देखभाल न कर पाने के कारण शावकों की मृत्यु हो जाती है. अगली बार जब वह जन्म देगी, तो शावकों की अच्छे से देखभाल करेगी."

उन्होंने आगे कहा कि अगर मां दोबारा बच्चों की देखभाल करने में असफल रहती है, तो हमें उनकी देखरेख के लिए केयरटेकर्स की व्यवस्था करनी होगी. आमतौर पर, हम जानवरों के शावकों की एक साल की उम्र होने तक उनकी बहुत बारीकी से निगरानी नहीं करते हैं. हालांकि, अगर मां उचित देखभाल करती है, तो ऐसी समस्याएं पैदा नहीं होती हैं.

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शिवमोग्गा चिड़ियाघर शावकों की मौत
शेरनी सारा के चार शावकों की मौत
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