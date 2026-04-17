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15 लाख का इनामी शहदेव महतो सहित चार नक्सली ढेर, चतरा-हजारीबाग बॉर्डर पर हुआ नक्सलियों का एनकाउंटर

चतरा-हजारीबाग बॉर्डर पर चार नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है.

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मुठभेड़ के दौरान की तस्वीरें (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 17, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
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रांची: झारखंड के चतरा में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. चतरा और हजारीबाग बॉर्डर पर हुए भीषण मुठभेड़ में चार कुख्यात नक्सली मारे गए हैं. मारे गए चार नक्सलियों में 15 लाख का इनामी नक्सली शहदेव महतो और नताशा भी शामिल हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय सूत्रों ने चार नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है. मुठभेड़ स्थल से दो एके 47 राइफल सहित कई हथियार बरामद किए गए हैं.

हजारीबाग पुलिस के इनपुट पर कोबरा जवानों के साथ संयुक्त अभियान

हजारीबाग पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चतरा पुलिस और कोबरा (COBRA) कमांडो की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए चार नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए नक्सलियों में 15 लाख रुपये के इनामी शहदेव महतो, महिला नक्सली नताशा, एरिया कमांडर बुधन करमाली और बुद्धदेव शामिल हैं. इनके पास से 2 एके 47, 1 इंसास और 1 कोल्ट AR 15 राइफल बरामद हुए हैं.

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मुठभेड़ के दौरान जवान (ETV Bharat)

जंगल में हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग

मिली जानकारी के अनुसार, शहदेव महतो अपने साथियों के साथ हजारीबाग के केराडरी जंगल क्षेत्र से गुजर रहा था. हजारीबाग पुलिस को उनके मूवमेंट की सूचना मिलते ही चतरा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू कर दिया गया. अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए कोबरा कमांडो टीम को भी शामिल किया गया. नक्सली हजारीबाग की सीमा पार कर चतरा जिले के जंगल में पहुंच गए. इसी दौरान पुलिस टीम और नक्सलियों के बीच जंगल में आमना-सामना हो गया. दोनों तरफ से हुई तीव्र फायरिंग में चारों नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए.

हजारीबाग जिला अब पूरी तरह नक्सल मुक्त

इस मुठभेड़ के बाद हजारीबाग जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सूची से बाहर हो गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, हजारीबाग और चतरा में शहदेव महतो का दस्ता ही अंतिम बचा हुआ सक्रिय समूह था. इन चारों के मारे जाने के साथ ही हजारीबाग को नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकता है.

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मुठभेड़ के दौरान जवान (ETV Bharat)

सर्च ऑपरेशन जारी, हथियार बरामद

मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. अब तक दो एके-47 राइफल समेत चार हथियार बरामद किए गए हैं. पुलिस टीम आगे भी छिपे हुए अन्य नक्सलियों या हथियारों की तलाश में जुट गई है.

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चतरा में मुठभेड़
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