कांकेर में 4 नक्सलियों का सरेंडर, महिला माओवादी भी शामिल, 23 लाख का था इनाम
सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 23 लाख का इनाम था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 10, 2025 at 1:59 PM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं. आज 23 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने कांकेर पुलिस के आमने आत्मसमर्पण कर दिया है. आत्मसमर्पण करने वालों में उत्तर बस्तर डिवीजन, DK टेक्निकल टीम, गढ़चिरौली डिवीजन के नक्सली शामिल हैं. आत्मसमर्पण करने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं.
कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने बताया कि मुख्यधारा में लौटने वाले प्रमुख नक्सली कैडरों ने भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का संकल्प लिया है. पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है.
कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 4 माओवादियों ने कांकेर पुलिस और बीएसएफ के सामने सरेंडर किया है. चारों पर कुल 23 लाख का इनाम था. एक महिला नक्सली, मदनवाड़ा घटना में भी शामिल थी. मदनवाड़ा में 12 जुलाई 2009 को बड़ी नक्सली घटना में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे सहित 29 जांबाज जवान शहीद हुए थे.
इन नक्सलियों ने किया सरेंडर
⦁ कंपनी नम्बर 10 की सदस्य काजल उर्फ रजीता वेडवा पर 8 लाख का इनाम था. साल 2021 में संगठन में भर्ती हुई थी. माह नवम्बर 2024 में मुसफरसी गांव में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ की घटना हुई थी, जिसमें यह महिला नक्सली शामिल थी.
⦁ उत्तर बस्तर डिविजन की टेक्निकल टीम की सदस्य मंजूला उर्फ लक्ष्मी पोटाई पर 5 लाख का इनाम था. वह 2005 से नक्सल संगठन में सक्रिय थी. साल 2006 से 2025 के बीच वह 16 से अधिक नक्सल घटनाओं में शामिल रही है.
⦁ डीके टेक्निकल प्लाटून नंबर 50 सदस्य, पीपीसीएम विलास उर्फ धौतु उसेण्डी पर 5 लाख का इनाम था. वह साल 1995 में नक्सल संगठन में भर्ती हुआ था.
⦁ बड़गांव एलओएस उप कमांडर एसीएम रामसाय उर्फ लखन मर्रापी पर 5 लाख का इनाम था. साल 2004 में नक्सल संगठन में भर्ती हुआ था. साल 2004 से 2025 के बीच 42 से ज्यादा नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है.
जंगलों में अब भी कई नक्सली
कांकेर एसपी ने यह भी कहा कि अब भी कांकेर के जंगलों में 20 से 25 नक्सली सक्रिय हैं. उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि वे समय रहते सरेंडर कर दें. पुलिस अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है. आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जियें और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें.
मुख्यधारा में लौटने की अपील
पुलिस अधिकारी ने कहा कि माओवादी भ्रामक और हिंसक विचारधाराओं को त्यागकर निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें. शासन की पूना मारगेम नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों के भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव सुविधा दी जा रही है.