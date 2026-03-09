महिला दिवस के अगले ही दिन दिल्ली हुई शर्मसार, मणिपुर की युवती से मारपीट का मामला आया सामने
दिल्ली में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की युवती से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है. साथ ही उससे मारपीट भी की गई. पढ़ें..
Published : March 9, 2026 at 10:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मणिपुर की युवती के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना सामने आई है. घटना मालवीय नगर थाना क्षेत्र के सतपुरा पार्क में हुई, जहां पीड़िता अपने एक दोस्त से मिलने पार्क में पहुंची थी. उसी दौरान वहां मौजूद नाबालिग लड़कों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की.
आरोप है कि युवती ने इस व्यवहार का विरोध किया तो लड़के आक्रामक हो गए और उससे झगड़ा करने लगे. साथ ही युवती के साथ मारपीट भी की. इससे युवती के चेहरे और कान के पास हल्की चोटें आईं. घटना के बाद पीड़िता को मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक मेडिकल जांच में कान के पीछे हल्की चोट और ठुड्डी पर सूजन पाई गई.
Delhi: DCP South Anant Mittal says, " yesterday evening at 6:30 pm, a call was received reporting a fight in malviya nagar. both the pcr and local police teams immediately went to the location. it was found that a young woman from manipur, from the northeast, had been involved in… pic.twitter.com/MwMTIQVGE4— IANS (@ians_india) March 9, 2026
Delhi: On Malviya Nagar incident against Northeast women, a victim says, " i am literally in trauma and not in a good state of mind... my request is to make all men aware" pic.twitter.com/Aqk5rSxzdV— IANS (@ians_india) March 9, 2026
किसी अंदरूनी चोट की आशंका को देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल भी रेफर किया गया, जहां विस्तृत जांच के बाद उसका इलाज किया गया. पीड़िता के बयान के आधार पर सोमवार को मालवीय नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. दक्षिण जिला के डीसीपी अनंत मित्तल के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया.
Delhi: On Malviya Nagar incident against Northeast women, a victim says, " ... yesterday, around 5 to 6 pm, they went out for a walk with a friend, who is a transgender person, also from manipur. while they were walking, some children in the area started using certain words that… pic.twitter.com/Cwi8jgk0Xq— IANS (@ians_india) March 9, 2026
स्थानीय खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इलाके में कई जगह छापेमारी की गई, जिसके बाद चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया. उन्होंने बताया कि सभी आरोपी नाबालिग हैं और मालवीय नगर इलाके के रहने वाले हैं. घटना में इस्तेमाल की गई बेल्ट भी बरामद कर ली गई है. पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है और पीड़िता के संपर्क में बनी हुई है.
