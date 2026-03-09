ETV Bharat / bharat

महिला दिवस के अगले ही दिन दिल्ली हुई शर्मसार, मणिपुर की युवती से मारपीट का मामला आया सामने

दिल्ली में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की युवती से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है. साथ ही उससे मारपीट भी की गई. पढ़ें..

मणिपुर की युवती से की गई मारपीट
मणिपुर की युवती से की गई मारपीट (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 10:52 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मणिपुर की युवती के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना सामने आई है. घटना मालवीय नगर थाना क्षेत्र के सतपुरा पार्क में हुई, जहां पीड़िता अपने एक दोस्त से मिलने पार्क में पहुंची थी. उसी दौरान वहां मौजूद नाबालिग लड़कों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की.

आरोप है कि युवती ने इस व्यवहार का विरोध किया तो लड़के आक्रामक हो गए और उससे झगड़ा करने लगे. साथ ही युवती के साथ मारपीट भी की. इससे युवती के चेहरे और कान के पास हल्की चोटें आईं. घटना के बाद पीड़िता को मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक मेडिकल जांच में कान के पीछे हल्की चोट और ठुड्डी पर सूजन पाई गई.

किसी अंदरूनी चोट की आशंका को देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल भी रेफर किया गया, जहां विस्तृत जांच के बाद उसका इलाज किया गया. पीड़िता के बयान के आधार पर सोमवार को मालवीय नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. दक्षिण जिला के डीसीपी अनंत मित्तल के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया.

स्थानीय खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इलाके में कई जगह छापेमारी की गई, जिसके बाद चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया. उन्होंने बताया कि सभी आरोपी नाबालिग हैं और मालवीय नगर इलाके के रहने वाले हैं. घटना में इस्तेमाल की गई बेल्ट भी बरामद कर ली गई है. पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है और पीड़िता के संपर्क में बनी हुई है.

संपादक की पसंद

