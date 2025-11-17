मणिपुर में 4 खूंखार उग्रवादी गिरफ्तार, अमेरिका निर्मित हथियार और गोला-बारूद बरामद
मणिपुर में गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में खूंखार उग्रवादी कोइजाम इबोचौबा उर्फ सूमो (45) भी शामिल है, जो असम राइफल्स पर हमले में वांछित था.
इंफाल: सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई में पिछले 24 घंटों में मणिपुर के विभिन्न जिलों से एक स्वयंभू 'मेजर' समेत चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही 12 अत्याधुनिक हथियारों सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. पुलिस ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में खूंखार उग्रवादी कोइजाम इबोचौबा (Koijam Ibochouba) उर्फ इनाओ उर्फ सूमो (45) भी शामिल है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोइजाम इबोचौबा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और उसके सहयोगी संगठन रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) का स्वयंभू 'मेजर' है और वह चंदेल जिले के साजिक तंपक में 2017 में असम राइफल्स पर घात लगाकर किए गए हमले की घटना में वांछित उग्रवादी था.
13 नवंबर, 2017 को मणिपुर के चंदेल जिले के महा मणि गांव में एक शक्तिशाली आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स के दो जवान मारे गए थे और छह अन्य घायल हुए थे. पुलिस अधिकारी के अनुसार, कोइजाम इबोचौबा के खुलासे के बाद काकचिंग जिले के खारुंगपत गांव से अमेरिका निर्मित हथियारों और गोला-बारूद सहित अत्याधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया.
On 16.11.2025, joint team of Manipur Police, CRPF and AR arrested a s/s Major of RPF/PLA, one Koijam lbochouba @ Inao @ Sumo @ Somo @ Pansareng (45) of Yairipok Malom Mamang Leikai a/p Kwakeithel Laishram Leikai from a rented house located at Sagolband Nepra Menjor Leikai under… pic.twitter.com/lZEyY6owIF— Manipur Police (@manipur_police) November 16, 2025
पुलिस ने बताया कि हथियार और गोला-बारूद खारुंगपत गांव के एक खेत में प्लास्टिक के ड्रम में छिपाकर रखे गए थे. सुरक्षा बलों ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) के तीन और उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया. उन्हें इंफाल पश्चिम जिले से गिरफ्तार किया गया.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए उग्रवादी जिरीबाम-इंफाल रोड पर चलने वाले ट्रक चालकों को धमकाकर और उनके दस्तावेज/चाबियां छीनकर जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल थे. पीआरईपीएके का उग्रवादी खुरैजम श्याम सिंह उर्फ मंगल (37) इंफाल घाटी क्षेत्र में जबरन वसूली की गतिविधियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों के अवैध निपटारे/मध्यस्थता में शामिल था.
मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई
अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारी के अनुसार, मणिपुर के विभिन्न जिलों में, पहाड़ी और घाटी क्षेत्र दोनों में, कुल 115 नाके या चेकप्वाइंट स्थापित किए गए थे, ताकि विरोधी गुटों और संदिग्ध वाहनों की अवांछित और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके.
उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने इंफाल-जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-37) पर आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रकों सहित कई वाहनों को सुरक्षा प्रदान की है. सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं और वाहनों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा काफिला तैनात किया गया है.
लोगों से फेक वीडियो से सावधान रहने की अपील
मणिपुर पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और फेक वीडियो से सावधान रहने का आग्रह किया है. मणिपुर पुलिस के एक बयान में कहा गया है, "किसी भी निराधार वीडियो, ऑडियो क्लिप आदि के प्रसार की सत्यता की पुष्टि केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से की जा सकती है. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कई फर्जी पोस्ट प्रसारित किए जाने की भी संभावना है. साथ ही, यह चेतावनी दी जाती है कि सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी पोस्ट अपलोड करने और प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं."
