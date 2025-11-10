ETV Bharat / bharat

सांगली में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत, मृतकों में दो साल की बच्ची भी शामिल

जानकारी की मुताबिक घटना उस समय हुई, जब आज सुबह एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि इमारत में रहने परिवार के चारों सदस्य आग की चपेट में आ गए. मृतकों की पहचान विष्णु जोशी, सुनंदा विष्णु जोशी, प्रियंका योगेश इंगले और 2 वर्षीय सूची इंगले के रूप में हुई है. परिवार के दो अन्य लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सांगली (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के सांगली स्थित वीटा में एक तीन मंजिला इमारत में लगी आग में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. परिवार के जिन सदस्यों का मौत हुई है. उनमें एक दो साल की बच्ची भी शामिल है. वहीं, घटना में दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

कैसे हुई घटना?

घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक जोशी परिवार सावरकरनगर में तीन मंजिला इमारत का मालिक है और इमारत में उनकी स्टील फर्नीचर की दुकान है. जोशी परिवार इसी इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता है. जब दुकान में आग लगी, तो शुरुआत में दुकान से धुआं निकलने लगा और कुछ देर बाद आग ने विकराल रूप ले लिया.

आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियां

कुछ देर में आग दूसरी और तीसरी मंजिल तक फैल गई, जिससे ऊपर फंसे जोशी परिवार का आग से बच पाना मुश्किल हो गया. आग की सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, लेकिन घना इलाका और इमारत होने के कारण आग पर काबू पाना और वहां फंसे जोशी परिवार को निकालना मुश्किल हो गया.

परिवार में 16 नंवबर को थी शादी

दमकल कर्मियों ने इमारत की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आग पर काबू भी पा लिया. हालांकि, इससे पहले ही जोशी परिवार के चार सदस्य, जो फंसे हुए थे दुर्भाग्यवश मर चुके थे. रिपोर्ट के मुताबिक 16 नवंबर को जोशी परिवार में एक शादी थी. इसके चलते उनकी बेटी प्रियंका इंगले अपनी दो साल की बेटी सुरष्टि के साथ अपने पिता के घर वीटा आई हुई थी. इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

