महाराष्ट्र : एक ही परिवार के चार लोगों ने ट्रेन के सामने जान दी
जलगांव के टकरखेड़ा गांव के एक पति-पत्नी ने अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी.
Published : August 27, 2026 at 1:25 PM IST
जलगांव (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के जलगांव में एक ही परिवार के चार लोगों ने ट्रेन के सामने आकर जान दे दी. वहीं दूसरी अन्य घटना में डूब रहे बेटे को बचाने की कोशिश में पिता भी डूब गए.
बताया जाता है कि गुरुवार को जलगांव के टकरखेड़ा गांव में एक ही परिवार के पति, पत्नी और उनके दो बच्चों ने ट्रेन के सामने खड़े होकर जान दे दी. दूसरी तरफ, खावशी गांव में एक पिता और उसका बेटा दोनों डूब गए, जब पिता बेटे को बचाने की कोशिश में पानी में उतर गया.
एक ही दिन में इन दो अलग-अलग घटनाओं में कुल छह लोगों की जान जाने से अमलनेर तालुका हिल गया है और पूरे इलाके में माहौल गमगीन है. अमलनेर तालुका के टाकरखेड़ा के रहने वाले सुनील अमृत भील, उनकी पत्नी पार्वती सुनील भील और उनके दो बेटों सनी और राज के साथ यह हादसा गुरुवार सुबह हुआ.
रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के चारों सदस्य सुबह करीब 4 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर यह जानलेवा घटना हुई.
रेलवे अधिकारियों ने सुबह करीब 4.40 बजे पुलिस को घटना की जानकारी दी और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जैसे ही यह खबर फैली कि एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, टाकरखेड़ा गांव में मातम छा गया.
भील परिवार पर अचानक आई इस दुखद घटना पर रिश्तेदार, गांववाले और जान-पहचान वाले गहरा दुख जता रहे हैं. हालांकि, अभी इसका सही कारण साफ नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का अंदाजा है कि पारिवारिक समस्याएं इसकी वजह हो सकती हैं. हालांकि जांच के बाद सही कारण का पता चल सकेगा. पुलिस जांच में जुटी है.
अमलनेर तालुका के ही खवशी गांव में गुरुवार को एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई.
बेटे को बचाने में पिता भी डूबा
गांव के तालाब के पास रहने वाले अन्ना एकनाथ तलवारे (32) का बेटा वीरेंद्र गलती से तालाब के पानी में डूब गया. जब उन्हें पता चला कि वीरेंद्र डूब रहा है, तो उनके पिता अन्ना तलवारे बिना सोचे-समझे उन्हें बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गए. लेकिन, दोनों झील की गाद में फंस गए और निकल नहीं पाए. दुख की बात है कि कुछ ही देर बाद इस घटना में पिता और पुत्र दोनों की जान चली गई.
घटना की जानकारी मिलते ही गांव वाले मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला गया. इसके बाद, शवों को आगे की मेडिकल जांच और पोस्टमॉर्टम के लिए गांव के अस्पताल ले जाया गया.
टाकरखेड़ा और खवशी गांवों में हुई घटनाओं के बाद पूरा अमलनेर तालुका में शोक का माहौल है. पुलिस टाकरखेड़ा घटना के कारण की जांच कर रही है, जबकि शुरुआती जांच से पता चलता है कि झील में गाद खवशी में हुई त्रासदी का कारण थी. मौत का सही कारण और दूसरी जानकारी दोनों घटनाओं की आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी.
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