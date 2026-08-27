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महाराष्ट्र : एक ही परिवार के चार लोगों ने ट्रेन के सामने जान दी

घटना के बाद रेलवे ट्रैक के पास जांच करती पुलिस व जुटी भीड़. ( ETV Bharat )

जलगांव (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के जलगांव में एक ही परिवार के चार लोगों ने ट्रेन के सामने आकर जान दे दी. वहीं दूसरी अन्य घटना में डूब रहे बेटे को बचाने की कोशिश में पिता भी डूब गए.

बताया जाता है कि गुरुवार को जलगांव के टकरखेड़ा गांव में एक ही परिवार के पति, पत्नी और उनके दो बच्चों ने ट्रेन के सामने खड़े होकर जान दे दी. दूसरी तरफ, खावशी गांव में एक पिता और उसका बेटा दोनों डूब गए, जब पिता बेटे को बचाने की कोशिश में पानी में उतर गया.

एक ही दिन में इन दो अलग-अलग घटनाओं में कुल छह लोगों की जान जाने से अमलनेर तालुका हिल गया है और पूरे इलाके में माहौल गमगीन है. अमलनेर तालुका के टाकरखेड़ा के रहने वाले सुनील अमृत भील, उनकी पत्नी पार्वती सुनील भील और उनके दो बेटों सनी और राज के साथ यह हादसा गुरुवार सुबह हुआ.

रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के चारों सदस्य सुबह करीब 4 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर यह जानलेवा घटना हुई.

रेलवे अधिकारियों ने सुबह करीब 4.40 बजे पुलिस को घटना की जानकारी दी और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जैसे ही यह खबर फैली कि एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, टाकरखेड़ा गांव में मातम छा गया.

भील परिवार पर अचानक आई इस दुखद घटना पर रिश्तेदार, गांववाले और जान-पहचान वाले गहरा दुख जता रहे हैं. हालांकि, अभी इसका सही कारण साफ नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का अंदाजा है कि पारिवारिक समस्याएं इसकी वजह हो सकती हैं. हालांकि जांच के बाद सही कारण का पता चल सकेगा. पुलिस जांच में जुटी है.