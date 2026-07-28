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झालावाड़ में अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, बिहार से नाबालिग लड़कियां लाकर राजस्थान में कराते थे शादी, चार गिरफ्तार

झालावाड़ पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरोह के सरगना बिहार के गरीब और असहाय परिवारों की नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर राजस्थान लाते थे और मोटी रकम लेकर उनकी शादी कराते थे. पुलिस को इस गिरोह से कई और अहम सुराग मिले हैं. अन्य आरोपियों की तलाश है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों अकलेरा क्षेत्र के मदनपुरिया गांव से सूचना मिली थी कि बिहार से लाई एक नाबालिग बालिका को कुछ लोग जबरन वाहन में बैठाकर ले जा रहे हैं. सूचना मिलते ही अकलेरा और रटलाई थाना पुलिस एक्टिव हुई. दोनों थाना क्षेत्र की पुलिस ने वाहन का पीछा किया. बाद में ग्रामीणों की मदद से सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाकर रास्ता रोका गया. इसके बाद वाहन पकड़ लिया. उसमें सवार छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस दौरान वाहन में मौजूद नाबालिग को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया. पढ़ें:भरतपुर CWC का खुलासा: 'लुटेरी दुल्हन' बना कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, मथुरा-वृंदावन तक जुड़े मानव तस्करी के तार