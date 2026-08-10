ETV Bharat / bharat

Shravani Mela 2026: बाबा की भक्ति में सराबोर देवघर, दूसरी सोमवारी पर चार लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान

बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर ( ETV BHARAT )