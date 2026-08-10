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Shravani Mela 2026: बाबा की भक्ति में सराबोर देवघर, दूसरी सोमवारी पर चार लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान

सावन के दूसरी सोमवारी पर बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. हितेश चौधरी की रिपोर्ट.

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बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
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देवघर: श्रावणी मेला की दूसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. अहले सुबह से ही बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. रविवार देर रात से ही कांवरियों और श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी.

सुबह 4 बजे ही खोला गया पट

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह का पट सुबह 4 बजे से ही खोल दिया गया था. पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना शुरू कर दी. सुबह से ही पूरा मंदिर परिसर और रूट लाइन बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा.

बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ (ETV BHARAT)

सुबह 7 बजे तक एक लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

रविवार देर रात से ही रूट लाइन में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. सुबह 7 बजे तक करीब एक लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक और पूजा करने का अनुमान लगाया गया है. श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और सुगम जलाभिषेक सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है. बैरिकेडिंग के साथ-साथ रूट लाइन में भी सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

डीसी-एसपी समेत तमाम अधिकारी संभाल रहे मोर्चा

दूसरी सोमवारी को लेकर देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, नगर आयुक्त समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी सुबह से ही मंदिर परिसर में मौजूद रहे. अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि जिला प्रशासन ने बिहार और सुल्तानगंज की ओर से आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ का अनुमान पहले ही लगा लिया था. सुबह से उमड़ी भीड़ को देखते हुए अनुमान है कि देर शाम तक श्रद्धालुओं की संख्या चार लाख के पार पहुंच सकती है. पहली सोमवारी की तुलना में दूसरी सोमवारी पर करीब एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

Four lakh devotees expected to reach Deoghar Baba Dham on sawan second somwar
कांवड़ यात्रा (ETV BHARAT)

भीड़ के बीच भी भक्तों में नहीं कम हुई बाबा के प्रति आस्था

बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि अत्यधिक भीड़ की वजह से कुछ परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

दूसरी सोमवारी का महत्व, प्रदोष काल में पूजा का विशेष फल

मंदिर के वरिष्ठ पुरोहित लम्बोदर परिहस्त ने दूसरी सोमवारी के धार्मिक महत्व को बताते हुए कहा कि आज का मुहूर्त बेहद खास है. खासकर सुबह और शाम का समय भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.उन्होंने बताया कि आज प्रदोष काल का भी अद्भुत संयोग है.

ऐसी मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन और जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.उन्होंने कहा कि दूसरी सोमवारी का दिन अद्भुत संयोग लेकर आया है और इसी वजह से आज बाबा बैद्यनाथ की पूजा को विशेष फलदायी माना जा रहा है.

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