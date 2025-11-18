गुजरात: चलती एम्बुलेंस में लगी आग, डॉक्टर-नर्स समेत चार की दर्दनाक मौत
गुजरात के मोडासा में चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.
Published : November 18, 2025 at 6:12 PM IST
अरवल्ली (गुजरात): जिले के मोडासा में चलती एम्बुलेंस में आग लगने से उसमें चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हुए हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एम्बुलेंस में आग लगने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लगने की घटना कैद हो गई है. यह घटना मंगलवार सुबह रणसैयद के पास हुई.
पुलिस के मुताबिक, महिसागर जिले के एक परिवार की महिला ने मोडासा में बच्चे को जन्म दिया था. प्रसव के बाद, बच्चे को आगे के इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था. यात्रा के दौरान चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई और उसमें सवार एक डॉक्टर, नर्स, बच्चे के पिता और नवजात शिशु जिंदा जल गए.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया. घायल हुए दो अन्य लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. चलती एम्बुलेंस में अज्ञात परिस्थितियों में आग लग गई. घटनास्थल एक पेट्रोल पंप के सामने था, इसलिए भयानक विस्फोट की आशंका थी, लेकिन दमकल विभाग समय पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया.
मोडासा टाउन पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया. रिपोर्ट के अनुसार, "महिसागर के लुनावाड़ा निवासी जिग्नेश महेश मोची (38) अपने एक दिन के शिशु को मोडासा, अरावली के रिच अस्पताल से अहमदाबाद के ऑरेंज अस्पताल ले जा रहे थे. इस दौरान अज्ञात कारणों से वाहन के अंदर अचानक आग लग गई. चालक अंकित रामा ठाकोर (24) ने एम्बुलेंस रोक दी और आगे के केबिन में बैठे गौरांगकुमार महेश मोची (40) और उनकी मां गीता उर्फ जयश्री महेश मोची (60) के साथ वाहन से बाहर निकल गए, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं. पुलिस कारण की जांच कर रही है.
हालाँकि, पीछे वाले केबिन में मौजूद जिग्नेश महेश मोची, उनके शिशु, ऑरेंज अस्पताल के डॉ. राजकरण शांतिलाल रेतिया (30) और नर्स भूरी रमन मनात (23) की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना को लेकर इलाके में शोक और सहानुभूति का माहौल है.
