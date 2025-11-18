ETV Bharat / bharat

गुजरात: चलती एम्बुलेंस में लगी आग, डॉक्टर-नर्स समेत चार की दर्दनाक मौत

अरवल्ली (गुजरात): जिले के मोडासा में चलती एम्बुलेंस में आग लगने से उसमें चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हुए हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एम्बुलेंस में आग लगने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लगने की घटना कैद हो गई है. यह घटना मंगलवार सुबह रणसैयद के पास हुई.

पुलिस के मुताबिक, महिसागर जिले के एक परिवार की महिला ने मोडासा में बच्चे को जन्म दिया था. प्रसव के बाद, बच्चे को आगे के इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था. यात्रा के दौरान चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई और उसमें सवार एक डॉक्टर, नर्स, बच्चे के पिता और नवजात शिशु जिंदा जल गए.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया. घायल हुए दो अन्य लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. चलती एम्बुलेंस में अज्ञात परिस्थितियों में आग लग गई. घटनास्थल एक पेट्रोल पंप के सामने था, इसलिए भयानक विस्फोट की आशंका थी, लेकिन दमकल विभाग समय पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया.