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हैदराबाद के शमशाबाद में भीषण हादसा, बिजनेसमैन परिवार के चार सदस्यों की मौत

हैदराबाद के शमशाबाद में भीषण हादसा, बिजनेसमैन परिवार के चार सदस्यों की मौत ( IANS )

हैदराबाद: तेलंगाना के शमशाबाद में NH-44 पर एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. यह हादसा पलामकुला गांव के पास हुआ. मृतकों की पहचान बिजनेसमैन केथावत लिम्ब्या (54), उनकी पत्नी केथावत जमुना (45), कत्रावत मानसिंह (48), और केथावत वासराम (45) के रूप में हुई है. शमशाबाद पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना तब हुई जब मृतक और उनके परिवार के सदस्य गणेश विसर्जन के बाद महबूबनगर जिले में अपने पैतृक गांव से चार पहिया गाड़ी में सवार होकर शमशाबाद आ रहे थे. पुलिस ने बताया कि गाड़ी में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, गाड़ी का ड्राइवर, जिसकी पहचान सबावत अशोक के तौर पर हुई है, एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे शमशाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुट गई है.