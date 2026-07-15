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बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी में बढ़ा जांच का दायरा, संदेह के घेरे में खजांची समेत चार अन्य लोग

बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना और रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी मामले में तेजी से आगे बढ़ रही जांच,कंट्रोल रूम का एनवीआर किया गया जब्त

Badrinath Dham
बदरीनाथ धाम (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 3:34 PM IST

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देहरादून: बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है. मुख्य आरोपी के जेल जाने के बाद अब खजांची समेत चार अन्य लोगों को भी जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते उनके दायित्वों से हटा दिया गया है. जबकि, हाई पावर कमेटी और मंदिर समिति की जांच समानांतर रूप से जारी है. वहीं, सीएम धामी ने भी मामले में दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है.

बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना और रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के मामले में जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है. मंदिर समिति के तत्कालीन वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल के जेल पहुंचने के बाद अब जांच का दायरा और विस्तृत कर दिया गया है. मंदिर समिति के खजांची (कोषपाल) समेत चार अन्य लोगों को भी संदेह के आधार पर उनके वर्तमान दायित्वों से अलग कर दिया गया है. ताकि, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ सके.

जांच एजेंसियां खंगाल रही कुछ अन्य लोगों की भूमिका: जानकारी के मुताबिक, बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे की गणना और रिकॉर्ड संधारण से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर जांच एजेंसियों और समिति की आंतरिक जांच टीम ने कुछ अन्य लोगों की भूमिका को भी खंगालना शुरू कर दिया है.

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित कर्मचारियों को संवेदनशील जिम्मेदारियों से हटाने का निर्णय लिया गया है. मामले में सामने आई शुरुआती जांच रिपोर्टों में चांदी के चढ़ावे के रिकॉर्ड में कथित ओवरराइटिंग और गणना प्रक्रिया में अनियमितताओं की बात सामने आई है. इसी आधार पर मंदिर समिति की आंतरिक जांच समिति और शासन स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी दोनों अलग-अलग स्तर पर तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं.

इस पूरे मामले पर बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि चढ़ावा चोरी मामले का मुख्य आरोपी वर्तमान में जेल में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि मंदिर समिति की ओर से गठित आंतरिक जांच समिति अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंप चुकी है. इसके अलावा शासन की ओर से गठित हाई पावर कमेटी भी मामले की गहन जांच कर रही है.

"जांच पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं. जो भी व्यक्ति जांच में संदिग्ध या संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बदरी-केदार मंदिर समिति

संदेह के दायरे में खंजाची समेत चार लोग: हेमंत द्विवेदी ने बताया कि जांच के दौरान बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे खजांची समेत चार अन्य लोग भी संदेह के दायरे में आए हैं. ऐसे सभी लोगों को उनके वर्तमान दायित्वों से हटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई किसी को दोषी मानकर नहीं बल्कि, जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है.

उनके मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी या व्यक्ति अपने पद पर बना रहता है, तो जांच से जुड़े दस्तावेजों, रिकॉर्ड या अन्य साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका बनी रहती है. इसलिए एहतियात के तौर पर संबंधित लोगों को जिम्मेदारियों से अलग किया गया है. ताकि, किसी प्रकार की हेराफेरी या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना न रहे.

हाई लेवल टीम कर चुकी निरीक्षण: उधर, जांच को लेकर शासन स्तर पर भी गंभीरता दिखाई जा रही है. गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में बदरीनाथ धाम पहुंचकर गणना प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था.

चढ़ावा गणना प्रणाली को पारदर्शी बनाने के सुझाव: समिति ने गणना प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं. इनमें गणना स्थल की निगरानी व्यवस्था मजबूत करना, रिकॉर्डिंग प्रणाली को बेहतर बनाना और चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बनाना शामिल है.

जानकारी के मुताबिक, बदरीनाथ मंदिर परिसर और गणना केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. भविष्य में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को तकनीकी माध्यमों से ज्यादा पारदर्शी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. ताकि, किसी प्रकार के विवाद या संदेह की गुंजाइश न रहे.

CM Dhami On Badrinath Donation Theft
सीएम धामी का बयान (फोटो सोर्स- CMO)

अन्य लोगों से भी हो सकती है पूछताछ: वहीं, जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता. इसी कारण दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज, गणना रजिस्टरों और संबंधित कर्मचारियों के बयान लगातार खंगाले जा रहे हैं. जरूरत पड़ने पर अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है.

धार्मिक आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मामले ने प्रदेश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है. चारधाम यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए मूल्य का नकद और बहुमूल्य चढ़ावा मंदिर में पहुंचता है. ऐसे में चढ़ावे की सुरक्षा और गणना प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों ने मंदिर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

फिलहाल, मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल जेल में है. आंतरिक जांच समिति अपनी रिपोर्ट पर काम कर रही है और हाई पावर कमेटी भी तथ्यों को एकत्र कर रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में जांच की दिशा और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. बीकेटीसी प्रबंधन का दावा है कि जांच पूरी होने तक किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा. उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

"हमने मंदिर परिसर के कंट्रोल रूम से एक एनवीआर जब्त किया है. इसमें 22 जून और 25 जून का पूरा सीसीटीवी फुटेज है. इसके अलावा हमें इसे एक स्पेशलाइज्ड यूनिट को भेजना होगा. ताकि, पहले की गिनती की प्रक्रिया का वो फुटेज रिकवर किया जा सके. जिसे डिलीट कर दिया गया था. कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं और उनके बारे में गहन जांच की जा रही है."- महादेव उनियाल, एसआईटी जांच अधिकारी

सीएम धामी बोले- राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं: वहीं, बदरीनाथ मंदिर में दान की चोरी मामले पर सीएम पुष्कर धामी ने भी बयान दिया है. उनका कहना है कि बदरीनाथ मंदिर में हुई चोरी की हालिया घटना को राजनीतिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे ही यह मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए. हम दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे.

उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार है और हमने तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की है. पहले ऐसे कई मामले सामने आते थे, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता था और अपराधियों को अक्सर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था. हमने कभी भी ऐसे मामलों को छिपाने की कोशिश नहीं की है. हमारी नीति स्पष्ट है, हम न तो अपराध को संरक्षण देंगे और न ही अपराधियों को भागने देंगे.

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