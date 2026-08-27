ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति को राखी बांधेंगी रांची की चार बेटियां, हाथों से तैयार राखी लेकर पहुंचीं दिल्ली

रांचीः रक्षाबंधन का पर्व इस बार रांची के नामकुम के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की चार छात्राओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है.

इस विद्यालय की चार छात्राओं को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. कक्षा 12वीं की रोशनी लकड़ा, विभा कुमारी और नेहा कुमारी तथा कक्षा 10वीं की सिमरन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेंगी. आमंत्रण मिलने के बाद चारों छात्राएं विद्यालय की वार्डेन वागेश्वरी कुमारी और शिक्षिका स्वर्णिमा टोप्पो के साथ दिल्ली पहुंच चुकी हैं.

इस खास मुलाकात को लेकर छात्राओं में उत्साह के साथ गर्व का भाव भी है. राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले उन्होंने अपने हाथों से राखियां तैयार कीं. छात्राओं ने बताया कि अपने हाथों से बनाई राखी देश की राष्ट्रपति को बांधना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से मिलने और उन्हें राखी बांधने का अवसर मिलेगा.

दिल्ली की यात्रा और राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम उनके लिए सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवनभर याद रहने वाला अनुभव है. छात्राओं के लिए यह पहला अवसर है, जब वे राष्ट्रपति भवन जाएंगी. देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं. छात्राओं का कहना है कि इस ऐतिहासिक परिसर को करीब से देखना और राष्ट्रपति के साथ रक्षाबंधन मनाना उनके लिए विशेष उपलब्धि होगी.

विद्यालय परिवार भी इस उपलब्धि से उत्साहित है. छात्राओं के दिल्ली रवाना होने के बाद उनके सहपाठी और शिक्षक लगातार उनके अनुभवों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. परिवार के सदस्यों में भी खुशी का माहौल है. परिजनों का कहना है कि बेटियों को राष्ट्रपति को राखी बांधने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व का क्षण है.