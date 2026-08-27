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राष्ट्रपति को राखी बांधेंगी रांची की चार बेटियां, हाथों से तैयार राखी लेकर पहुंचीं दिल्ली

रांची की चार लड़कियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधने के लिए दिल्ली जा रही हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Four girls from Ranchi will tie Rakhi to President Droupadi Murmu
दिल्ली रवाना होने के दौरान रांची की छात्राएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2026 at 5:15 PM IST

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रांचीः रक्षाबंधन का पर्व इस बार रांची के नामकुम के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की चार छात्राओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है.

इस विद्यालय की चार छात्राओं को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. कक्षा 12वीं की रोशनी लकड़ा, विभा कुमारी और नेहा कुमारी तथा कक्षा 10वीं की सिमरन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेंगी. आमंत्रण मिलने के बाद चारों छात्राएं विद्यालय की वार्डेन वागेश्वरी कुमारी और शिक्षिका स्वर्णिमा टोप्पो के साथ दिल्ली पहुंच चुकी हैं.

इस खास मुलाकात को लेकर छात्राओं में उत्साह के साथ गर्व का भाव भी है. राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले उन्होंने अपने हाथों से राखियां तैयार कीं. छात्राओं ने बताया कि अपने हाथों से बनाई राखी देश की राष्ट्रपति को बांधना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से मिलने और उन्हें राखी बांधने का अवसर मिलेगा.

दिल्ली की यात्रा और राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम उनके लिए सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवनभर याद रहने वाला अनुभव है. छात्राओं के लिए यह पहला अवसर है, जब वे राष्ट्रपति भवन जाएंगी. देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं. छात्राओं का कहना है कि इस ऐतिहासिक परिसर को करीब से देखना और राष्ट्रपति के साथ रक्षाबंधन मनाना उनके लिए विशेष उपलब्धि होगी.

विद्यालय परिवार भी इस उपलब्धि से उत्साहित है. छात्राओं के दिल्ली रवाना होने के बाद उनके सहपाठी और शिक्षक लगातार उनके अनुभवों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. परिवार के सदस्यों में भी खुशी का माहौल है. परिजनों का कहना है कि बेटियों को राष्ट्रपति को राखी बांधने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व का क्षण है.

रोशनी लकड़ा ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने हाथों से बनाई राखी बांधना मेरे लिए बेहद खास और गर्व का क्षण है. यह अवसर मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. मैं इस अनुभव को हमेशा याद रखूंगी और स्कूल लौटकर अपनी सहेलियों और शिक्षकों के साथ यह खुशी जरूर साझा करूंगी.

कार्यक्रम से लौटने के बाद छात्राएं अपने सहपाठियों के साथ राष्ट्रपति भवन की यात्रा और राष्ट्रपति से मुलाकात की यादें साझा करेंगी. उनके लिए इस बार का रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि उनके जीवन की एक ऐसी याद बनकर सामने आएगा, जिसे वे लंबे समय तक संजोकर रखेंगी.

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