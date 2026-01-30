विवाह के बंधन में बंधे 4 पूर्व नक्सली जोड़े, मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में बने हमसफर, साझा किया अपना संघर्ष
नारायणपुर में मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान पूर्व 4 नक्सली जोड़ों ने शादी की. उन्होंने बताया कि नक्सल संगठन के समय कई बंदिशें थीं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 8:10 PM IST
आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
नारायणपुर: कभी अबूझमाड़ के घने जंगलों में भय और दहशत का पर्याय रहे नक्सली अब समाज की मुख्यधारा में लौटने लगे हैं. पुनर्वास करने वाले नक्सलियों के लिए सरकार भी कई इंतजाम और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. इसी कड़ी में 4 ऐसे जोड़ों का विवाह कराया गया जो पहले नक्सली थे. इन जोड़ों ने विधि-विधान के साथ शादी कर नए जीवन की शुरुआत की है.
CM के दौरे के दौरान हुआ विवाह
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नारायणपुर प्रवास के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें आत्मसमर्पण कर चुके चार पूर्व नक्सली जोड़ों ने फेरे लिए और वैवाहिक बंधन में बंधे. यह आयोजन न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बदलाव का प्रतीक बना, बल्कि राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की सफलता की जीवंत तस्वीर भी पेश करता है.
पूर्व नक्सलियों ने साझा किया अपना संघर्ष
राज्य सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर मुख्यधारा में लौटे इन पूर्व नक्सलियों ने मीडिया से बातचीत की. बताया कि एक समय वे नक्सली संगठन के साथ जुड़कर विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. जंगलों में भटकता जीवन, सीमित भोजन, असुरक्षित ठिकाने और हर पल जान का खतरा यही उनकी दिनचर्या थी. आत्मसमर्पण के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है. शासन-प्रशासन की ओर से आवास, राशन, आजीविका और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे अब वे सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी रहे हैं.
संगठन के समय थी कई बंदिशें
पूर्व नक्सलियों ने बताया कि संगठन के भीतर विवाह और परिवार को लेकर कई तरह की सख्त बंदिशें होती थीं. आज मुख्यधारा में लौटकर वे बिना भय के अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प ले रहे हैं. चारों जोड़े लंबे समय तक नक्सली संगठन से जुड़े रहे और उसी दौरान एक-दूसरे के करीब आए. अब पुनर्वास नीति का लाभ लेकर उन्होंने गृहस्थ जीवन शुरू करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4 समर्पित नक्सली जोड़ों विवाह हो रहा है. CM के नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है. सभी नवदंपती को शुभकामनाएं- केदार कश्यप, मंत्री
मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में इन जोड़ों का विवाह-
- रंजीत- नक्सली संगठन में PPCM रहे, विवाह कोशी से हुआ. संगठन में PPCM के पद पर रही थीं.
- सुखलाल, जिन्हें नक्सलियों का ‘डॉक्टर’ कहा जाता था, संगठन में DVCM रहे. विवाह कमला गोटा से हुआ, जो ACM रही थीं.
- मासो मांडवी नक्सली संगठन में PCCM रहे. विवाह रीता कवासी से हुआ, जो पार्टी मेंबर रही हैं.
- सनी राम नक्सल संगठन में ACM रहे. विवाह सुशीला से हुआ, जो पार्टी मेंबर के रूप में सक्रिय रही थीं.
यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विश्वास और पुनर्वास की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है. यह साबित करता है कि यदि अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिले तो भटके हुए लोग भी समाज की मुख्यधारा में लौटकर सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला सकते हैं.