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Gujarat: मां ने दो बेटियों के साथ नहर में लगाई छलांग, बचाने की कोशिश में पति समेत चारों की मौत

गुजरात के खेड़ा जिले में नर्मदा मुख्य नहर में डूबने से एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. ( ETV Bharat )

खेड़ा (गुजरात): खेड़ा जिले के कपड़वंज तालुका के फतियाबाद इलाके में एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ नर्मदा मुख्य नहर में छलांग लगा दी. बाद में, तीनों को बचाने के लिए महिला के पति ने भी नहर में छलांग लगा दी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने के बाद, दमकल विभाग की टीम नहर पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया. बाद में नहर से चार लोगों के शव बरामद हुए, जिनमें महिला, उसका पति और दो बेटियां शामिल हैं.

स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया; पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

परिवार के चार सदस्यों की इस दुखद मौत से पूरे इलाके में गहरा शोक छा गया है. मृतक परिवार कपड़वंज तालुका के बावाना स्थित मुवाडा गांव का रहने वाला था. महिला ने अपनी बेटियों के साथ नहर में छलांग क्यों लगाई, इस बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है.