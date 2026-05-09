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Gujarat: मां ने दो बेटियों के साथ नहर में लगाई छलांग, बचाने की कोशिश में पति समेत चारों की मौत

गुजरात के खेड़ा जिले में नर्मदा मुख्य नहर में डूबने से एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई.

Four family members died after woman jumped into Narmada canal two daughters in Kheda Gujarat
गुजरात के खेड़ा जिले में नर्मदा मुख्य नहर में डूबने से एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 1:41 PM IST

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खेड़ा (गुजरात): खेड़ा जिले के कपड़वंज तालुका के फतियाबाद इलाके में एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ नर्मदा मुख्य नहर में छलांग लगा दी. बाद में, तीनों को बचाने के लिए महिला के पति ने भी नहर में छलांग लगा दी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने के बाद, दमकल विभाग की टीम नहर पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया. बाद में नहर से चार लोगों के शव बरामद हुए, जिनमें महिला, उसका पति और दो बेटियां शामिल हैं.

स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया; पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

परिवार के चार सदस्यों की इस दुखद मौत से पूरे इलाके में गहरा शोक छा गया है. मृतक परिवार कपड़वंज तालुका के बावाना स्थित मुवाडा गांव का रहने वाला था. महिला ने अपनी बेटियों के साथ नहर में छलांग क्यों लगाई, इस बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है.

Four family members died after woman jumped into Narmada canal two daughters in Kheda Gujarat
नर्मदा मुख्य नहर में डूबने से एक परिवार के चार लोगों की मौत (ETV Bharat)

स्थानीय पुलिस थाने में इस संबंध में 'आकस्मिक मृत्यु' का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, मृतक सपना बेन (उम्र 24) और उसकी दो बेटियां निधिबेन (उम्र 3 वर्ष) और काली (शिशु, उम्र 3 महीने) शुक्रवार शाम करीब 5 बजे फतियाबाद सीमा क्षेत्र में नर्मदा मुख्य नहर में अज्ञात कारणों से गिर गईं. उन्हें बचाने के लिए महिला का पति विनूभाई (उम्र 24) ने भी नहर में छलांग लगा दी. पानी में डूबने से चारों की मौत हो गई.

मृतकों का विवरण:

  • सपनाबेन विनूभाई सोलंकी (उम्र 24)
  • विनूभाई सुरेशभाई सोलंकी (उम्र 24)
  • निधिबेन विनूभाई सोलंकी (उम्र 3 वर्ष)
  • काली विनूभाई सोलंकी (उम्र 3 महीने)

फिलहाल, स्थानीय पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है.

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