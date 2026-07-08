Maharashtr: सातारा में करंट लगने से परिवार के चार सदस्यों की मौत, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के मुताबिक, पहले परिवार के मुखिया को करंट लगा और बचाने की कोशिश में बाकी लोग भी करंट की चपेट में आ गए.
Published : July 8, 2026 at 1:14 PM IST
सातारा (महाराष्ट्र): सातारा जिले के फलटन तालुका में एक ही परिवार के चार सदस्यों की करंट लगने से मौत हो गई. यह दिल दहला देने वाली घटना खामगांव में बुधवार सुबह करीब 6:00 बजे हुई.
फलटन ग्रामीण थाने के पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार भुजबल ने बताया कि परिवार के मुखिया को करंट लगा, और जब बाकी लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो वे भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो गई.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतकों की पहचान सतीश उर्फ पिसुर्द्या किसन शिंदे (45), उनकी पत्नी गंगू सतीश शिंदे (40), बेटा सचिन सतीश शिंदे (26), और बेटी आरती सतीश शिंदे (24) के तौर पर हुई है, ये सभी फलटन तालुका के खामगांव के रहने वाले थे. घर के बाहर करंट लगने से इनकी तुरंत मौत हो गई. इंस्पेक्टर भुजबल ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि झटका घर के कनेक्शन से बिजली के खंभे पर लगे तार की वजह से लगा या बल्ब हटाने की कोशिश में लगा.
एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में हुईं मौतें
मिली जानकारी के मुताबिक, सतीश शिंदे को घर के बाहर बिजली के करंट के संपर्क में आने से करंट लगा. यह पता चलने पर उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें भी जोरदार करंट के झटके लगे. एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में चारों की मौके पर ही मौत हो गई. शिंदे परिवार खामगांव में एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास रहता था.
घटना की जांच जारी
इस चौंकाने वाली घटना के बारे में पता चलने पर, बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर जमा हो गए. फलटन ग्रामीण थाने के पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार भुजबल तुरंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. मौके की पूरी जांच और पंचनामा करने के बाद, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए फलटन सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया. पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार भुजबल ने कहा कि यह पता लगाने के लिए पूरी जांच चल रही है कि घर के बाहर तार तक बिजली का करंट कैसे पहुंचा—खासकर, क्या यह महावितरण की तरफ से कोई तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह थी.
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