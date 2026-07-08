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Maharashtr: सातारा में करंट लगने से परिवार के चार सदस्यों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Maharashtr: सातारा में करंट लगने से परिवार के चार सदस्यों की मौत, जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat )

सातारा (महाराष्ट्र): सातारा जिले के फलटन तालुका में एक ही परिवार के चार सदस्यों की करंट लगने से मौत हो गई. यह दिल दहला देने वाली घटना खामगांव में बुधवार सुबह करीब 6:00 बजे हुई. फलटन ग्रामीण थाने के पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार भुजबल ने बताया कि परिवार के मुखिया को करंट लगा, और जब बाकी लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो वे भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो गई. पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतकों की पहचान सतीश उर्फ ​​पिसुर्द्या किसन शिंदे (45), उनकी पत्नी गंगू सतीश शिंदे (40), बेटा सचिन सतीश शिंदे (26), और बेटी आरती सतीश शिंदे (24) के तौर पर हुई है, ये सभी फलटन तालुका के खामगांव के रहने वाले थे. घर के बाहर करंट लगने से इनकी तुरंत मौत हो गई. इंस्पेक्टर भुजबल ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि झटका घर के कनेक्शन से बिजली के खंभे पर लगे तार की वजह से लगा या बल्ब हटाने की कोशिश में लगा.