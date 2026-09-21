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हिमाचल चोरी मामला: उत्तराखंड आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी अरेस्ट, चोरों का हड़पा माल, डीएम ने किया सस्पेंड

रुद्रपुर (उत्तराखंड): हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई चोरी के मामले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के आबकारी विभाग के चार कर्मचारियों पर चोरी के जेवरात और नकदी खुर्द-बुर्द करने के गंभीर आरोप लगे हैं. हिमाचल पुलिस की जांच के बाद रुद्रपुर पहुंची शिमला पुलिस ने रुद्रपुर कोतवाली पुलिस के सहयोग से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद हिमाचल पुलिस उन्हें अपने साथ शिमला ले गई है. उधम सिंह नगर जिला आबकारी अधिकारी ने मामले की पुष्टि की है. दूसरी तरफ, उधम सिंह नगर डीएम के आदेश पर चारों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस और विभागीय स्तर पर भी मामले की जांच जारी है.

उधम सिंह नगर जिले में तैनात आबकारी विभाग की टीम के चार कर्मचारियों पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई चोरी के माल और नकदी को कथित तौर पर खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा है. मामले में हिमाचल पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद चारों कर्मचारियों को 20 सितंबर रविवार रात 11:55 बजे रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद हिमाचल पुलिस उन्हें अपने साथ शिमला ले गई, जहां मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

घटना के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के शिमला में 7 सितंबर को एक घर में चोरी की वारदात हुई थी. चोरी के बाद आरोपी कथित तौर पर जेवरात और नकदी लेकर नेपाल जाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा की ओर पहुंचे. बताया गया कि दिल्ली-नैनीताल हाईवे के रास्ते से गुजरने के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि तलाशी के दौरान उनके पास चोरी का सामान मिलने के बाद आबकारी कर्मचारियों ने उन्हें डराया-धमकाया और चोरी के जेवरात और नकदी अपने कब्जे में ले ली.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद चोरी में शामिल आरोपी किसी तरह नेपाल पहुंच गए. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर शिमला में जिस व्यक्ति के घर में चोरी की थी, उसे पूरी घटना की जानकारी दी. आरोपियों ने बताया कि, चोरी के बाद उत्तराखंड में उन्हें रोक लिया गया और उनके पास मौजूद चोरी का सामान और नकदी ले ली गई. इसके बाद मामले की जानकारी हिमाचल पुलिस तक पहुंची.