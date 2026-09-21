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हिमाचल चोरी मामला: उत्तराखंड आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी अरेस्ट, चोरों का हड़पा माल, डीएम ने किया सस्पेंड

उत्तराखंड के चार एक्साइज अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में चोरी का माल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. डीएम ने सस्पेंड किया.

EXCISE EMPLOYEE ARRESTED
उत्तराखंड आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी अरेस्ट (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2026 at 7:21 PM IST

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रुद्रपुर (उत्तराखंड): हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई चोरी के मामले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के आबकारी विभाग के चार कर्मचारियों पर चोरी के जेवरात और नकदी खुर्द-बुर्द करने के गंभीर आरोप लगे हैं. हिमाचल पुलिस की जांच के बाद रुद्रपुर पहुंची शिमला पुलिस ने रुद्रपुर कोतवाली पुलिस के सहयोग से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद हिमाचल पुलिस उन्हें अपने साथ शिमला ले गई है. उधम सिंह नगर जिला आबकारी अधिकारी ने मामले की पुष्टि की है. दूसरी तरफ, उधम सिंह नगर डीएम के आदेश पर चारों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस और विभागीय स्तर पर भी मामले की जांच जारी है.

उधम सिंह नगर जिले में तैनात आबकारी विभाग की टीम के चार कर्मचारियों पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई चोरी के माल और नकदी को कथित तौर पर खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा है. मामले में हिमाचल पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद चारों कर्मचारियों को 20 सितंबर रविवार रात 11:55 बजे रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद हिमाचल पुलिस उन्हें अपने साथ शिमला ले गई, जहां मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

घटना के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के शिमला में 7 सितंबर को एक घर में चोरी की वारदात हुई थी. चोरी के बाद आरोपी कथित तौर पर जेवरात और नकदी लेकर नेपाल जाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा की ओर पहुंचे. बताया गया कि दिल्ली-नैनीताल हाईवे के रास्ते से गुजरने के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि तलाशी के दौरान उनके पास चोरी का सामान मिलने के बाद आबकारी कर्मचारियों ने उन्हें डराया-धमकाया और चोरी के जेवरात और नकदी अपने कब्जे में ले ली.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद चोरी में शामिल आरोपी किसी तरह नेपाल पहुंच गए. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर शिमला में जिस व्यक्ति के घर में चोरी की थी, उसे पूरी घटना की जानकारी दी. आरोपियों ने बताया कि, चोरी के बाद उत्तराखंड में उन्हें रोक लिया गया और उनके पास मौजूद चोरी का सामान और नकदी ले ली गई. इसके बाद मामले की जानकारी हिमाचल पुलिस तक पहुंची.

हिमाचल पुलिस ने प्रकरण की जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया. जांच के दौरान उत्तराखंड पुलिस को भी मामले की जानकारी हुई. दोनों राज्यों की पुलिस के स्तर पर जांच आगे बढ़ाई गई. जांच के दौरान उधम सिंह नगर के आबकारी विभाग में तैनात चार कर्मचारियों की भूमिका सामने आने का दावा किया गया.

मामले के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के थाना सदर में 8 सितंबर 2026 दर्ज है. मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जा रही है. इसी जांच और पूछताछ के आधार पर उधम सिंह नगर जिला आबकारी विभाग के दारोगा देवेंद्र कुमार, कॉन्स्टेबल बलजीत सिंह, उपनल कर्मचारी पप्पू लाल और पीएलडी जवान नईम को गिरफ्तार किया गया.

उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने चारों कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.

जिलाधिकारी के आदेश पर चारों कर्मचारियों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उत्तराखंड पुलिस और संबंधित विभाग ने हिमाचल पुलिस को कार्रवाई में सहयोग किया है. चारों आरोपियों को हिमाचल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-महेंद्र सिंह बिष्ट, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी-

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