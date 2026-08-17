ETV Bharat / bharat

जन्मदिन पर छाया मातम, एक ही परिवार के तीन बच्चों और एक युवक की डूबने से मौत

राजकोट (गुजरात): 16 अगस्त रविवार को, राजकोट जिले में हड़मतिया गांव में स्थित वीडीवाला पीर दरगाह के पास एक झील में डूबने से तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. मृतक में दो सगे भाई हैं.

राजकोट के बेडी गांव के रहने वाले साजिद सोरा के घर में उनके बेटे सोहान के 10वें जन्मदिन पर खुशियां छाई हुई थीं. वहीं परिवार ने हड़मतिया गांव में स्थित वीडीवाला पीर दरगाह पर सोहान का जन्म दिन मनाने की योजना बनाई थी. निश्चित समय पर परिवार के लोग बच्चों के साथ वीडीवाला पीर दरगाह पर पहुंचे. धार्मिक अनुष्ठान के बाद दोपहर करीब 2 बजे दरगाह के पास की एक झील में परिवार का 6 साल का बच्चा सैफू सोरा पानी में खेलने गया. इस दौरान गहराई वाले पानी में चले जाने से वह डूबने लगा. तभी उसे बचाने के लिए परिवार के अन्य बच्चे भी पानी मे कूदे, लेकिन सभी डूब गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 6 साल का सैफू सोरा दोपहर करीब 2 बजे झील में खेल रहा था. पानी गहरा था, इसका अंदाजा न होने पर वह अचानक डूबने लगा. अपने भाई को डूबता देख 17 साल का साहिल सोरा उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया. इसी बीच सैफू का बड़ा भाई और जिसका जन्मदिन था, 10 साल का सोहान और 10 साल की बहन अलीफा भी अपने भाई को बचाने के लिए पानी में कूद गए.

इसी बीच, चारों एक साथ गहरे पानी में डूब गए. झील के किनारे बैठे अन्य लोगो की नजर उन पड़ी तो वह चिल्लाए और आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. काफी कोशिश के बाद चारों को पानी से बाहर निकाला गया. साहिल को 108 से राजकोट सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि सैफू, सोहान और अलीफा को जनाना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मरने वालों में सोहान भी शामिल है, जिसका जन्मदिन था और उसने अपने जन्मदिन पर ही आखिरी सांस ली.

इस दुखद घटना से रोणकी और बेडी गांव समेत पूरे इलाके में गहरा शौक फैल गया है.