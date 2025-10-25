ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: सांडों को दौड़ाने के दौरान चार की मौत, आयोजकों और मालिकों के खिलाफ केस दर्ज

हावेरी: कर्नाटक के हावेरी जिले में दिवाली के त्योहार के दौरान पारंपरिक बैल प्रतियोगिता से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की जान चली गई. ये स्थानीय उत्सवों का एक हिस्सा, जहाँ सजे-धजे बैलों को मंदिरों तक ले जाया जाता है. यह वार्षिक आयोजन उस समय बेकाबू हो गया जब कुछ बैल घबराकर भीड़ में घुस गया. पुलिस अधीक्षक (एसपी) यशोदा वन्तागोडी ने पुष्टि की है कि कार्यक्रम आयोजकों और दुर्घटना में शामिल बैलों के मालिकों दोनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'बैलों की परेड के दौरान, जानवरों को भागने के लिए उकसाया गया. इससे दहशत फैल गई और वे घातक रूप से घायल हो गए. परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई है और हमने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए.' पीड़ितों में से एक 40 वर्षीय श्रीकांत कोनानाकेरे की गुरुवार को हनागल तालुक के यालावट्टी गाँव में कार्यक्रम से घर लौटते समय एक बैल द्वारा सींग मारने के बाद मृत्यु हो गई. उन्हें हुबली के केआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई. हनागल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. इससे पहले बुधवार को तीन अन्य - हावेरी शहर के चंद्रशेखर कोडिहल्ली, देवीहोसुरु गाँव के घनीसब और तिलवल्ली के भरत - दिवाली और उसके अगले दिन इसी तरह की घटनाओं में मारे गए थे.