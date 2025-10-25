कर्नाटक: सांडों को दौड़ाने के दौरान चार की मौत, आयोजकों और मालिकों के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या घटना से पहले बैलों को कोई पदार्थ खिलाया गया था या इंजेक्शन लगाया गया था.
Published : October 25, 2025 at 11:21 AM IST
हावेरी: कर्नाटक के हावेरी जिले में दिवाली के त्योहार के दौरान पारंपरिक बैल प्रतियोगिता से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की जान चली गई. ये स्थानीय उत्सवों का एक हिस्सा, जहाँ सजे-धजे बैलों को मंदिरों तक ले जाया जाता है. यह वार्षिक आयोजन उस समय बेकाबू हो गया जब कुछ बैल घबराकर भीड़ में घुस गया.
पुलिस अधीक्षक (एसपी) यशोदा वन्तागोडी ने पुष्टि की है कि कार्यक्रम आयोजकों और दुर्घटना में शामिल बैलों के मालिकों दोनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'बैलों की परेड के दौरान, जानवरों को भागने के लिए उकसाया गया. इससे दहशत फैल गई और वे घातक रूप से घायल हो गए. परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई है और हमने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए.'
पीड़ितों में से एक 40 वर्षीय श्रीकांत कोनानाकेरे की गुरुवार को हनागल तालुक के यालावट्टी गाँव में कार्यक्रम से घर लौटते समय एक बैल द्वारा सींग मारने के बाद मृत्यु हो गई. उन्हें हुबली के केआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई. हनागल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.
इससे पहले बुधवार को तीन अन्य - हावेरी शहर के चंद्रशेखर कोडिहल्ली, देवीहोसुरु गाँव के घनीसब और तिलवल्ली के भरत - दिवाली और उसके अगले दिन इसी तरह की घटनाओं में मारे गए थे.
मौतों के बाद पुलिस हरकत में आई
चार मौतों के बाद हावेरी पुलिस ने अपनी जाँच तेज कर दी है. हावेरी टाउन, ग्रामीण, अदुर और हनागल पुलिस थानों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई. एसपी वंटागोडी ने कहा कि इस बात की जाँच चल रही है कि क्या आयोजकों ने उचित अनुमति ली थी, क्या सुरक्षा उपाय किए गए थे, और क्या बैलों के साथ किसी तरह का व्यवहार किया गया था या उन्हें उकसाया गया था.
पुलिस ने यह पता लगाने के लिए पशु चिकित्सा जाँच की भी माँग की है कि क्या आयोजन से पहले बैलों को कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया था या इंजेक्शन लगाया गया था. एसपी वंटागोडी ने कहा, 'हम पशु स्वास्थ्य अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे बैलों का निरीक्षण करें ताकि पता लगाया जा सके कि उन्हें और आक्रामक बनाने के लिए कुछ दिया तो नहीं गया था.'
उन्होंने आगे कहा कि भविष्य की प्रतियोगिताओं में सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'कोई भी निजी व्यक्ति या संगठन सक्षम अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे आयोजन नहीं कर सकता. सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए.'