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चार दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कोच्चि में शुरू हुई, महिलाओं की तरक्की से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

एर्नाकुलम: ब्रिक्स (BRICS) देशों की महिला कार्य समूह की बैठक सोमवार को केरल की औद्योगिक राजधानी कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस और ग्रैंड हयात होटल में शुरू हो गई है. यह अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 9 जुलाई तक चलेगी और इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है.

"सशक्तिकरण, नवाचार, सहयोग और स्थिरता" थीम वाली इस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के 100 से ज्यादा उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे.

यह चार दिन की कॉन्फ्रेंस दो फेज में आयोजित की जा रही है. महिला कार्य समूह की बैठक का पहला फेज 6 और 7 जुलाई को होगा, जहां महिलाओं की तरक्की से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर प्रस्ताव का मसौदा पर चर्चा की जाएगी. इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करके की.

मंत्रियों की बैठक का दूसरा फेज 8 और 9 जुलाई को होगा, जिसमें केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी. अलग-अलग देशों के मंत्री संयुक्त घोषणा के मसौदे पर विस्तार से चर्चा करेंगे. 8 जुलाई को महिला सशक्तिकरण, डिजिटल-वित्तीय समावेशन और स्थानीय महिला नेतृत्व जैसे मुद्दों पर स्पेशल पैनल चर्चा करेंगे, जो केरल के सामाजिक विकास मॉडल के बहुत करीब हैं. केरल की महिला और बाल विकास मंत्री और चीफ सेक्रेटरी इन चर्चाओं में शामिल होंगे.