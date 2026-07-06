ETV Bharat / bharat

चार दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कोच्चि में शुरू हुई, महिलाओं की तरक्की से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन संयुक्त महिला मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव का मसौदा पेश किया जाएगा.

BRICS summit begins in kochi
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एर्नाकुलम: ब्रिक्स (BRICS) देशों की महिला कार्य समूह की बैठक सोमवार को केरल की औद्योगिक राजधानी कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस और ग्रैंड हयात होटल में शुरू हो गई है. यह अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 9 जुलाई तक चलेगी और इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है.

"सशक्तिकरण, नवाचार, सहयोग और स्थिरता" थीम वाली इस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के 100 से ज्यादा उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे.

यह चार दिन की कॉन्फ्रेंस दो फेज में आयोजित की जा रही है. महिला कार्य समूह की बैठक का पहला फेज 6 और 7 जुलाई को होगा, जहां महिलाओं की तरक्की से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर प्रस्ताव का मसौदा पर चर्चा की जाएगी. इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक ने हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करके की.

मंत्रियों की बैठक का दूसरा फेज 8 और 9 जुलाई को होगा, जिसमें केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी. अलग-अलग देशों के मंत्री संयुक्त घोषणा के मसौदे पर विस्तार से चर्चा करेंगे. 8 जुलाई को महिला सशक्तिकरण, डिजिटल-वित्तीय समावेशन और स्थानीय महिला नेतृत्व जैसे मुद्दों पर स्पेशल पैनल चर्चा करेंगे, जो केरल के सामाजिक विकास मॉडल के बहुत करीब हैं. केरल की महिला और बाल विकास मंत्री और चीफ सेक्रेटरी इन चर्चाओं में शामिल होंगे.

कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन संयुक्त महिला मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव का मसौदा' पेश किया जाएगा. इससे केरल की खास महिला-केंद्रित पहलों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पर एक खास प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसमें कौशल विकास, उद्यमिता, आर्थिक भागीदारी और नेतृत्व के क्षेत्र में भारत द्वारा हासिल की गई महिलाओं की सबसे अच्छी पहलों को दिखाया जाएगा.

ब्रिक्स, जिसमें शुरू में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया, और इंडोनेशिया 2025 में ग्रुप में शामिल हो गया. भारत इस साल सितंबर में नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा. अपनी ब्रिक्स की मेजबानी के हिस्से के तौर पर, भारत समिट से पहले देश भर में कई बैठकों की मेजबानी कर रहा है.

ये भी पढ़ें: ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की बैठक, NCB ने BRICS वर्चुअल वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा

TAGGED:

BRICS SUMMIT BEGINS IN KOCHI
BRICS WOMENS WORKING GROUP
KOCHI IN KERALA
ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक
BRICS WOMENS WORKING GROUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.