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'डॉक्टर अंकल कहां है हमारी मम्मी', चंबा बस हादसे में बची चार मासूम बहनों के सवाल पर धरती का भगवान भी निशब्द

चंबा: शनिवार को बस हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मेडिकल कॉलेज में अफरा-तफरी का माहौल है. इस बीच अस्पताल में आंख खुलते ही बस हादसे में घायल चार बहनों की निगाहें अपनी मां को तलाश रही हैं. आस-पास घूमते डॉक्टर, नर्स और लोगों से उनका एक ही सवाल है 'मम्मी कहां है'. लेकिन किसी के पास इन मासूमों के इस मासूम सवाल का जवाब नहीं है. दरअसल इन चारों बहनों की मां अब इस दुनिया में नहीं है. शनिवार सुबह हुए बस हादसे में जिन 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें इन बच्चियों की मां भी थी लेकिन ये चारों इस बात से अंजान हैं. वैसे जिन्हें इस बात का पता है वो भी इन मासूमों के सवाल के सामने निशब्द हैं.

इन चार बच्चियों को देखकर अस्पताल में मौजूद हर किसी की आंखों में इनके प्रति बेचारगी और दुख के आंसू हैं. हादसे के घायल 11 लोगों में ये चार, पांच, दस और ग्यारह साल की बहनें भी थी. जिन्हें हल्की चोटें आई हैं लेकिन इस हादसे ने इनके सिर से मां का आंचल छीन लिया है. डॉक्टर उनके साथ हंसी ठिठौली कर रहे हैं, उनके फिट होने की बात कह रहे हैं लेकिन जो इन बच्चियों ने खोया है वो बताने की हिम्मत धरती के भगवान में भी नहीं है.

निजी बस खाई में लुढ़की और दूसरी सड़क में पहुंच गई. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 घायल हो गए (ETV Bharat)

मां के साथ ननिहाल के लिए निकली थी चारों बहनें

शनिवार सुबह करीब 6 बजे चुराह के देवीकोठी तहसील के गांवों से कुछ लोग एक HP73A2101 नंबर की निजी बस में चढ़े थे. ये चारों बहनें भी नानी के घर जाने के लिए अपनी मां नीलिमा के साथ सवार हुई थीं. ननिहाल जाने के ना जाने कितने सपने इन मासूमों ने पिछली रातों में देखे होंगे लेकिन महज 3 किलोमीटर के सफर के बाद ही बस देवीकोठी के पास चलूंज मोड़ पर सड़क से नीचे लुढ़क गई. बस लुढ़कर नीचे वाली सड़क पर आकर पलट गई और अंदर चीख पुकार मच गई.

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा लेकिन बस के परखच्चे उड़ चुके थे अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लेना पड़ा. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए. जिन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.