'डॉक्टर अंकल कहां है हमारी मम्मी', चंबा बस हादसे में बची चार मासूम बहनों के सवाल पर धरती का भगवान भी निशब्द
हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें इन बच्चियों की मां भी शामिल हैं जिसे ये ढूंढ रही हैं. चंबा से सोमीप्रकाश की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 7:04 PM IST
चंबा: शनिवार को बस हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मेडिकल कॉलेज में अफरा-तफरी का माहौल है. इस बीच अस्पताल में आंख खुलते ही बस हादसे में घायल चार बहनों की निगाहें अपनी मां को तलाश रही हैं. आस-पास घूमते डॉक्टर, नर्स और लोगों से उनका एक ही सवाल है 'मम्मी कहां है'. लेकिन किसी के पास इन मासूमों के इस मासूम सवाल का जवाब नहीं है. दरअसल इन चारों बहनों की मां अब इस दुनिया में नहीं है. शनिवार सुबह हुए बस हादसे में जिन 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें इन बच्चियों की मां भी थी लेकिन ये चारों इस बात से अंजान हैं. वैसे जिन्हें इस बात का पता है वो भी इन मासूमों के सवाल के सामने निशब्द हैं.
इन चार बच्चियों को देखकर अस्पताल में मौजूद हर किसी की आंखों में इनके प्रति बेचारगी और दुख के आंसू हैं. हादसे के घायल 11 लोगों में ये चार, पांच, दस और ग्यारह साल की बहनें भी थी. जिन्हें हल्की चोटें आई हैं लेकिन इस हादसे ने इनके सिर से मां का आंचल छीन लिया है. डॉक्टर उनके साथ हंसी ठिठौली कर रहे हैं, उनके फिट होने की बात कह रहे हैं लेकिन जो इन बच्चियों ने खोया है वो बताने की हिम्मत धरती के भगवान में भी नहीं है.
मां के साथ ननिहाल के लिए निकली थी चारों बहनें
शनिवार सुबह करीब 6 बजे चुराह के देवीकोठी तहसील के गांवों से कुछ लोग एक HP73A2101 नंबर की निजी बस में चढ़े थे. ये चारों बहनें भी नानी के घर जाने के लिए अपनी मां नीलिमा के साथ सवार हुई थीं. ननिहाल जाने के ना जाने कितने सपने इन मासूमों ने पिछली रातों में देखे होंगे लेकिन महज 3 किलोमीटर के सफर के बाद ही बस देवीकोठी के पास चलूंज मोड़ पर सड़क से नीचे लुढ़क गई. बस लुढ़कर नीचे वाली सड़क पर आकर पलट गई और अंदर चीख पुकार मच गई.
हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा लेकिन बस के परखच्चे उड़ चुके थे अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लेना पड़ा. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए. जिन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.
मां का शव मॉर्चरी में, बेटियां अस्पताल में
हादसे में नीलिमा की मौत हो गई और उसकी चार बेटियां बच गई. हादसे की जगह से नीलिमा का शव स्थानीय अस्पताल की मॉर्चरी (शवगृह) पहुंचाया गया और चारों बेटियों को हादसे की जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर चंबा मेडिकल कॉलेज, जहां होश में आने के बाद वो अपनी मां को ढूंढ रही हैं.
इन बच्चों के साथ बस में सवार अन्य ग्रामीण और उनके परिजनों ने बताया कि बच्चियां अपनी मां के साथ ननिहाल के लिए निकली थीं. मृतक और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं लेकिन इन चार बहनों को अपनी मां का इंतजार है. अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि बच्चियों के पिता चंबा जिले के दुर्गम इलाके पांगी में मजदूरी का काम करते हैं और पिता हादसे की जानकारी पहुंचाई गई हैं लेकिन पिता शाम तक नहीं पहुंच पाए हैं.
अस्पताल में मौजूद जिसकी भी नजर इन बच्चियों पर गई वो यही सोच रहा था कि नियति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है. चार मासूम बहनें नानी मां के घर जाने की खुशी लिए अपनी मां के साथ सफर पर निकली थीं. मम्मी तो चम्बा बस हादसे के बाद अंतिम सफर पर चली गई, अब पीछे रह गई चार मासूम बेटियां किसे मां कह कर पुकारेंगी, कौन उन्हें अपने ममतामयी आँचल में समेटेगा और कौन प्यार से भोजन खिलाएगा, कौन उनकी मासूम जिद को हंस कर पूरा करेगा.
दो घायल टांडा रेफर, अन्य का इलाज जारी
चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पंकज ने बताया कि बस हादसे के बाद 11 लोगों को अस्पताल लाया गया था. घायलों की जांच के बाद पाया गया कि दो की हालत गंभीर है. जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. कुछ घायलों को सर्जरी की जरूरत है जो आज कर दी जाएगी वहीं 4 से 5 बच्चे भी हैं जो ठीक हैं.
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