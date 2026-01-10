चार बच्चे फिर भी नगर निगम चुनाव में महिला का आवेदन वैध, विपक्ष ने उठाए सवाल
उम्मीदवार पुष्पा मुकेश वाघमारे का ना सिर्फ आवेदन स्वीकार किया गया बल्कि वह कैंपेन भी कर रही हैं.
Published : January 10, 2026 at 7:19 PM IST
नागपुर: नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र के नागपुर प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जब एक महिला उम्मीदवार का आवेदन नगर निगम चुनाव में वैध माना गया, जबकि उसके चार बच्चे हैं. दक्षिण-पश्चिम नागपुर के वार्ड 36 में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की उम्मीदवार पुष्पा मुकेश वाघमारे का नामांकन चार बच्चों के बावजूद स्वीकार कर लिया गया है.
उम्मीदवार पुष्पा मुकेश वाघमारे का ना सिर्फ आवेदन स्वीकार किया गया बल्कि, खुलकर कैंपेन भी कर रही हैं. इस पर पुष्पा वाघमारे ने जवाब दिया कि उन्हें नियमों के बारे में पता नहीं था. इस बीच, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शिवानी दानी ने कहा कि पुष्पा वाघमारे की उम्मीदवारी से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हें ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे.
हालांकि, अगर नतीजे पर असर पड़ता है तो दूसरे उम्मीदवारों के कोर्ट जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक है. इस साफ नियम के बावजूद, चार बच्चों वाले उम्मीदवार की एप्लीकेशन स्वीकार किए जाने से सवाल उठ रहे हैं. वहीं, बीजेपी की उम्मीदवार शिवानी दानी ने कहा कि, अगर पार्टी उन्हें ऐसा करने के लिए कहेगी तो वह कानूनी मदद लेंगी.
एफिडेविट में दी गई जानकारी, महिला का दावा
उम्मीदवार ने खुद अपने एफिडेविट में अपने चार बच्चों के बारे में जानकारी दी है. पुष्पा वाघमारे का दावा है कि इनमें से दो बच्चे 12 सितंबर, 2001 के बाद पैदा हुए हैं. नियमों के मुताबिक, स्क्रूटनी प्रोसेस के दौरान एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी. हालांकि, उनका नॉमिनेशन फिर भी वैलिड बताया गया है, जिससे नगरपालिका चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
चुनाव प्रक्रिया में देरी से दूसरों को मौका नहीं मिला
उम्मीदवारों के लिए अपने आवेदन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी थी. नगर निगम ने सभी योग्य उम्मीदवारों के एफिडेविट 6 जनवरी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए थे, लेकिन समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरे उम्मीदवारों को आपत्ति उठाने का मौका नहीं मिला.
मुझे नियमों के बारे में पता नहीं था, पुष्पा वाघमारे ने कहा
एनसीपी शरद पवार पार्टी की उम्मीदवार पुष्पा वाघमारे ने दावा किया है कि उन्हें इस मामले से जुड़े नियमों के बारे में पता नहीं था. पुष्पा वाघमारे का कहना है कि अगर उन्हें सही दिशानिर्देश मिली होती, तो वह आवेदन नहीं भरतीं. हालांकि, इसको लेकर सियासत गर्म है.
ये भी पढ़ें: BMC election 2026 : 'मुंबई महाराष्ट्र का शहर नहीं है', अन्नामलाई के बयान से BJP मुश्किल में? विपक्ष ने की आलोचना