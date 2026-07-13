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दिल्ली: यमुना नदी में नहाते वक्त बड़ा हादसा, 4 बच्चे तेज बहाव में बहे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली: बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके से एक बेहद दर्दनाक व दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां हिरंकी गांव के पास यमुना नदी (ठोकर नंबर 24) में नहाने गए चार नाबालिग बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए. इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और लापता बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुल पांच बच्चे यमुना नदी के किनारे खेलने और नहाने के लिए रविवार शाम आए थे. दिल्ली में मानसून और पीछे से पानी छोड़े जाने के कारण इन दिनों यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है. पानी का बहाव बेहद तेज है. बच्चे नदी की गहराई और पानी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाए और पानी में उतर गए. देखते ही देखते चार बच्चे गहरे पानी में समा गए और तेज धारा के साथ आगे बहने लगे.

बच्चों के बहने पर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद पांचवें बच्चे ने जब अपने दोस्तों को डूबते देखा, तो उसने तुरंत शोर मचाया और मदद के लिए चिल्लाने लगा. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग व नाविक तुरंत मौके की तरफ दौड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश जब तक कोई मदद पहुंच पाती, चारों बच्चे आंखों से ओझल हो चुके थे. तेज बहाव में काफी दूर बह गए थे.

दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक कोई सुराग नहीं

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन व राहत एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं. राहत व बचाव कार्य के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया. आज सोमवार को हादसे के दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और न ही कोई शव बरामद हुआ है.