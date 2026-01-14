ETV Bharat / bharat

प्रयागराज के तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत; चारों के शव पानी में उतराते हुए मिले

प्रयागराज: जिले में तालाबनुमा गहरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. बुधवार सुबह बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चारों बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. यह घटना पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के कुसुवां फाटक के पास की है.

पुरामुफ्ती थाने के एसएचओ संजय सिंह ने बताया कि मृत बच्चों की पहचान प्रिंस सोनकर (10), प्रतीक सोनकर (12) दोनों पुत्र प्रदीप सोनकर, करण सोनकर (19) पुत्र राजेश सोनकर और प्रियांशु सोनकर (11) पुत्र स्व. संदीप सोनकर के रूप में हुई है. यह सभी बच्चे हुसैनपुर पावन गांव के रहने वाले थे.

बुधवार सुबह जब कुछ ग्रामीण खेतों की तरफ गए तो उन्होंने तालाब में बच्चों के शव उतराते हुए देखे. इसके बाद यह खबर गांव में आग की तरह फैली और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की सहायता से चारों शवों को बाहर निकलवाया गया.