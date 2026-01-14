प्रयागराज के तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत; चारों के शव पानी में उतराते हुए मिले
एसएचओ संजय सिंह ने बताया कि चारों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह पता चलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 1:46 PM IST
प्रयागराज: जिले में तालाबनुमा गहरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. बुधवार सुबह बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चारों बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. यह घटना पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के कुसुवां फाटक के पास की है.
पुरामुफ्ती थाने के एसएचओ संजय सिंह ने बताया कि मृत बच्चों की पहचान प्रिंस सोनकर (10), प्रतीक सोनकर (12) दोनों पुत्र प्रदीप सोनकर, करण सोनकर (19) पुत्र राजेश सोनकर और प्रियांशु सोनकर (11) पुत्र स्व. संदीप सोनकर के रूप में हुई है. यह सभी बच्चे हुसैनपुर पावन गांव के रहने वाले थे.
बुधवार सुबह जब कुछ ग्रामीण खेतों की तरफ गए तो उन्होंने तालाब में बच्चों के शव उतराते हुए देखे. इसके बाद यह खबर गांव में आग की तरह फैली और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की सहायता से चारों शवों को बाहर निकलवाया गया.
मंगलवार को नहाने निकले बच्चे: परिजनों ने बताया कि चारों बच्चे मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे घर से निकले थे. वह लोग शाम तक वापस नहीं लौटे. इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और पूरामुफ्ती थाने में गुमशुदगी की सूचना भी दी. ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे स्नान के लिए तालाब की तरफ गए थे. यह तालाबनुमा गड्ढा आम रास्ते से लगभग 200 मीटर दूर खेत की तरफ है. यह काफी गहरा भी है.
पुरामुफ्ती थाने के एसएचओ संजय सिंह ने बताया कि चार बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई है. चारों के शव रेस्क्यू करके निकाल लिए गए हैं. पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. डूबने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: हर्षा रिछारिया के बयान पर सतुआ बाबा का पलटवार; बोले-ऐसे लोग पाकिस्तान–बांग्लादेश के एजेंट