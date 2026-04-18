बेंगलुरु के पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 4 चीते, पर्यटक जल्द देख सकेंगे
बेंगलुरु के पास स्थित बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चार चीते में दो मादा चीते शामिल हैं.
Published : April 18, 2026 at 5:05 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में बेंगलुरु के पास स्थित बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चार चीते लाए गए हैं, जिनमें दो मादा चीते शामिल हैं. राज्य मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बताया कि चीते शनिवार सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे.
प्रोजेक्ट चीता के तहत ये जंगली जानवर दक्षिण अफ्रीका के इंडुना प्राइमेट और पैरट पार्क (Induna Primate and Parrot Park) से बेंगलुरु लाए गए. यह प्रोजेक्ट वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत एक स्वीकृत पशु विनिमय कार्यक्रम है. कर्नाटक के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल पर चीतों को रिसीव किया.
बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क (BBP) के एक बयान के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य चीता संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करना, पिंजरे में रहने वाले जंगली जानवरों की आबादी में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाना, पर्यटकों की जागरूकता को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक शोध का समर्थन करना है.
मंत्री ने अधिकारियों और जानवरों की टीमों से कहा कि वे इन नए मेहमानों को आसानी से घुलने-मिलने में मदद करने के लिए 30 दिनों तक सख्त क्वारंटाइन प्रोटोकॉल, तय डाइट और स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखें. इस बात पर ज़ोर देते हुए कि चीते, जिन्हें कभी स्थानीय लोग "सिवांगी" (Sivangi) कहते थे, कर्नाटक के जंगलों से गायब हो गए हैं, उन्होंने ज़ूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के जरिये लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत पर जोर दिया.
उन्होंने कर्नाटक जू अथॉरिटी (ZAK) के सदस्य सचिव डॉ. सुनील पंवार को जानवरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया. बीबीपी के अधिकारियों ने कहा कि परिवहन से पहले, चीतों का दक्षिण अफ्रीका में पशुपालन और डेयरी विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच और क्वारंटाइन (एकांतवास) किया गया.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಇಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆನು. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಈ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು… pic.twitter.com/h7RHOt0ihI— Eshwar Khandre (@eshwar_khandre) April 18, 2026
उन्होंने कहा कि चीतों को लाने से पहले एनिमल क्वारंटाइन सर्विसेज से जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NoC) ले लिए गए थे. BBP ने अपने बयान में कहा, "BBP पहुंचने पर, जानवरों को हेल्थ चेक और निगरानी के लिए एक खास क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया है, जिसके बाद उन्हें आम लोगों/ पर्यटकों को देखने के लिए उनके बाड़ों में शिफ्ट कर दिया जाएगा."
जानवरों को सफलतापूर्वक लाया जाना वन्यजीव संरक्षण, जानवरों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नियामक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए BBP की प्रतिबद्धता को दिखाता है. इसमें आगे कहा गया है कि यह बाह्य-स्थलीय संरक्षण (Ex-situ Conservation) और पर्यावरण शिक्षा में पार्क की भूमिका को और मजबूत करता है.
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