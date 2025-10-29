जम्मू-कश्मीर: हंदवाड़ा में क्रिकेट खेलते समय हुआ विस्फोट, चार लड़के घायल
उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में जिला पुलिस लाइन के पास तूतीगुंड गांव में विस्फोट होने से चार लड़के घायल हो गए.
Published : October 29, 2025 at 7:44 PM IST
शमीम भट
हंदवाड़ा: जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में एक गांव में बुधवार को विस्फोट हो गया, जिसमें चार बच्चे घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में जिला पुलिस लाइन (डीपीएल) के पास तूतीगुंड गांव में हुए विस्फोट में चार लड़के घायल हो गए. विस्फोट की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है.
अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ, जब लड़कों का एक समूह नोबल स्कूल कुलंगम के पास एक खुले मैदान में क्रिकेट खेल रहा था. घायलों की पहचान उजैर ताहिर (पुत्र ताहिर अहमद भट), साजिद राशिद (पुत्र अब्दुल राशिद सोफी), हाजिम शब्बीर (पुत्र शब्बीर अहमद बेग) और जेयान ताहिर (पुत्र ताहिर अहमद भट) के रूप में हुई है, ये सभी तूतीगुंड कुलंगम के निवासी हैं.
उन्होंने बताया कि चारों लड़कों को तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) हंदवाड़ा ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एक पुराने गोले के कारण विस्फोट होने का संदेह है, जो इलाके में छोड़े गए थे. पुलिस ने विस्फोट की वास्तविक प्रकृति और स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.
