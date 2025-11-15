ETV Bharat / bharat

अंधविश्वास के चलते 4 मौसियों ने की 21 दिन के नवजात की हत्या, पुलिस ने किया डिटेन

एयरपोर्ट थाना अधिकारी रामकृष्ण तड़ा ने बताया कि हमें महात्मा गांधी अस्पताल से सुबह 5 बजे सूचना मिली थी कि एक नवजात की हत्या का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. नवजात की मां सुमन और पिता पूनाराम ने नवजात की हत्या का आरोप अपनी बहनों पर लगाया है. पूरे मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है. मामले में आरोपी मौसियों को डिटेन किया गया है.

जोधपुर: शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक 21 दिन के नवजात की हत्या उसकी मौसियों द्वारा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि मौसियों ने अंधविश्वास के चलते नवजात की हत्या कर दी. नवजात के पिता और दादा का आरोप है कि बच्चे की मौ​सियां उनका भरा-पूरा परिवार देख ईर्ष्या करती थी. वहीं पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर अनुसंधान शुरू कर दिया है. चारों आरोपी मौसियों को डिटेन कर लिया गया है.

पत्नी ने बताया 'बहनों ने कर दी मेरे बेटे की हत्या': शहर के नेहरू कॉलोनी निवासी पूनाराम ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन प्रसव के लिए पीहर आई हुई थी. उसने गत 24 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया था. आज सुबह करीब साढ़े तीन बजे उसके पास सुमन का फोन आया था कि उसकी बहनों रामेश्वरी, ममता, गीता और मंजू ने उसके बच्चे पर कूद-कूद कर मार दिया. उसके शरीर के अंग भी तोड़ दिए. इतना ही नहीं, दूसरे बेटे को भी मारने का प्रयास किया. पूनाराम ने बताया कि उसने अभी तक अपने बेटे का मुंह तक नहीं देखा है. बेटे का नाम प्रत्यूष रखा था.

पढ़ें: सात दिन के नवजात की मौत, देखभाल के लिए अस्पताल आई मौसी भी अचानक गायब

'ईर्ष्या हो रही थी सबको': पूनाराम ने बताया कि उसकी पत्नी का दूसरा बेटा हुआ था. पूनाराम का आरोप है कि इसको लेकर उसकी सभी सालियां ईर्ष्या करती थीं. सुमन के परिवार में कुल सात भाई-बहन हैं. जिसमें से पांच बहनों की शादी नहीं हुई है. एक बड़ी बहन की शादी हो रखी है, लेकिन वह भी अपने मायके में रहती है. जबकि सुमन अपने ससुराल में रहती थी. इसको लेकर मायके में ईर्ष्या हो रखी थी. दादा राजूराम का भी आरोप है कि सुमन के घर वाले हमसे लगातार ईर्ष्या कर रहे थे. इसके चलते मेरे पोते की हत्या की है.

पढ़ें: संतान नहीं हुई, तो सरकारी अस्पताल से चुराया किसी और का बच्चा, बहन संग आरोपी महिला गिरफ्तार

बच्चे को गोद में लेकर पढ़े मंत्र: नवजात की मां और पिता का आरोप है कि पहले नवजात के हाथ और पांव तोड़े गए. इसके बाद गला दबाकर हत्या की गई. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सुमन की बड़ी बहन बच्चे को गोद में लेकर बैठी है. इस दौरान वह कुछ मंत्र भी पढ़ती नजर आ रही है. उसके चारों तरफ हरे मूंग बिखरे हुए हैं. अन्य बहनें भी मंत्र का उच्चारण कर रही हैं. सभी बहनों ने पूरे शरीर पर हल्दी लगाई हुई थी.