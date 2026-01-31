ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: लेबर शेड में असम के चार मजदूर मृत पाए गए, पुलिस ने जांच में जुटी

पुलिस ने बेंगलुरु में उस शेड की जांच की जहां असम के चार मज़दूर मृत पाए गए थे ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक में सोते समय असम के चार मजदूरों की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि शनिवार को बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसाकोटे तालुक के सुलीबेले पुलिस स्टेशन के तहत मुत्संद्रा गांव में रात में सोते समय असम के चार मजदूरों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतकों की पहचान जयंत सिंधे (25), नीरेंद्रनाथ टिडे (24), डॉक्टर टिडे (25) और धनंजय टिडे (20) के रूप में हुई है.

हालांकि मृतकों के घर का तुरंत पता नहीं चल सका है. पुलिस के अनुसार, कोका-कोला गोदाम में काम करने वाले चार युवक मुत्संद्रा गांव में एक लेबर शेड में किराए पर रह रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, मज़दूरों ने कथित तौर पर देर रात शेड के अंदर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके खाना बनाया था. शक है कि वेंटिलेशन की कमी से ऑक्सीजन की कमी हुई होगी या जहरीला धुआं अंदर गया होगा, जिससे उनकी मौत हो गई. जब वे लोग सुबह काम पर नहीं आए, तो साथी मज़दूरों को शक हुआ और उन्होंने अधिकारियों को बताया.

सुलीबेले पुलिस मौके पर पहुंची और चारों लोगों को शेड के अंदर बेहोश पाया. उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और शुरुआती पूछताछ शुरू कर दी. सीनियर पुलिस अधिकारियों ने भी स्थिति का जायज़ा लेने और सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके का दौरा किया.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “शेड के दरवाजे और खिड़कियां बंद मिलीं. ऐसे संकेत हैं कि मज़दूरों की मौत कमरे के अंदर खाना बनाते समय दम घुटने से हुई होगी. हालांकि, हम इस समय दूसरी संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं.”