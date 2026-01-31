ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: लेबर शेड में असम के चार मजदूर मृत पाए गए, पुलिस ने जांच में जुटी

स्थानीय लोगों ने मजदूरों को मृत पाया, जिसके बाद उन्होने पुलिस को जानकारी दी.

Police examine the shed where four workers from Assam were found dead in Bengaluru
पुलिस ने बेंगलुरु में उस शेड की जांच की जहां असम के चार मज़दूर मृत पाए गए थे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक में सोते समय असम के चार मजदूरों की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि शनिवार को बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसाकोटे तालुक के सुलीबेले पुलिस स्टेशन के तहत मुत्संद्रा गांव में रात में सोते समय असम के चार मजदूरों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतकों की पहचान जयंत सिंधे (25), नीरेंद्रनाथ टिडे (24), डॉक्टर टिडे (25) और धनंजय टिडे (20) के रूप में हुई है.

हालांकि मृतकों के घर का तुरंत पता नहीं चल सका है. पुलिस के अनुसार, कोका-कोला गोदाम में काम करने वाले चार युवक मुत्संद्रा गांव में एक लेबर शेड में किराए पर रह रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, मज़दूरों ने कथित तौर पर देर रात शेड के अंदर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके खाना बनाया था. शक है कि वेंटिलेशन की कमी से ऑक्सीजन की कमी हुई होगी या जहरीला धुआं अंदर गया होगा, जिससे उनकी मौत हो गई. जब वे लोग सुबह काम पर नहीं आए, तो साथी मज़दूरों को शक हुआ और उन्होंने अधिकारियों को बताया.

सुलीबेले पुलिस मौके पर पहुंची और चारों लोगों को शेड के अंदर बेहोश पाया. उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और शुरुआती पूछताछ शुरू कर दी. सीनियर पुलिस अधिकारियों ने भी स्थिति का जायज़ा लेने और सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके का दौरा किया.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “शेड के दरवाजे और खिड़कियां बंद मिलीं. ऐसे संकेत हैं कि मज़दूरों की मौत कमरे के अंदर खाना बनाते समय दम घुटने से हुई होगी. हालांकि, हम इस समय दूसरी संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं.”

इस घटना से इलाके में, खासकर आस-पास की इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम करने वाले दूसरे प्रवासी मज़दूरों में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रहने के हालात पर चिंता जताई, और बताया कि लेबर शेड में अक्सर सही वेंटिलेशन और फायर सेफ्टी जैसे बेसिक सेफ्टी उपायों की कमी होती है.

शवों को पोस्टमॉर्टम जांच के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया है. पुलिस ने कहा कि मौत की आखिरी वजह पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगी. जांच के तहत साथ काम करने वालों, वेयरहाउस मैनेजमेंट स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर्स के बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं.

सुलीबेले पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत के तहत केस दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में बड़ा हादसा : श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी कार, चार महिलाओं की मौके पर मौत

TAGGED:

ASSAM WORKERS DEATH BENGALURU
FOUR ASSAM WORKERS FOUND DEAD
MIGRANT WORKERS
SUSPICIOUS CIRCUMSTANCES
ASSAM WORKERS DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.