ETV Bharat / bharat

अमरनाथ यात्रा के दौरान उधमपुर में बड़ा सड़क हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी कार, 4 श्रद्धालु घायल

उधमपुर (जम्मू कश्मीर): जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में चार तीर्थयात्री घायल हो गए.

यह हादसा संगूर चौक पर हुआ, जब बालटाल बेस कैंप जा रही एक कार सड़क किनारे खड़े एक डंपर को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को इलाज के लिए उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इस हादसे के बाद मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

चंदरकोट लंगर प्वाइंट पर हुआ था एक और सड़क हादसा

खबर के मुताबिक, एक और सड़क हादसे में, सोमवार को रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंदरकोट लंगर पॉइंट के पास जम्मू और कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (JKRTC) की दो बसों और चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों को ले जा रही एक कार के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें 18 यात्री घायल हो गए.

सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) मनीष कुमार सच्चर ने कहा कि सभी घायल तीर्थयात्रियों को इलाज के बाज छुट्टी दे दी गई है और उन्हें दूसरे काफिले में भेजा जा रहा है.