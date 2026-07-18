ETV Bharat / bharat

अमरनाथ यात्रा के दौरान उधमपुर में बड़ा सड़क हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी कार, 4 श्रद्धालु घायल

यह हादसा संगूर चौक पर हुआ, जब बालटाल बेस कैंप जा रही एक कार सड़क किनारे खड़े एक डंपर को पीछे से टक्कर मार दी.

four-amarnath-pilgrims-injured-after-vehicle-crashes-into-stationary-truck-in-udhampur
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उधमपुर (जम्मू कश्मीर): जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में चार तीर्थयात्री घायल हो गए.

यह हादसा संगूर चौक पर हुआ, जब बालटाल बेस कैंप जा रही एक कार सड़क किनारे खड़े एक डंपर को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को इलाज के लिए उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इस हादसे के बाद मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

चंदरकोट लंगर प्वाइंट पर हुआ था एक और सड़क हादसा
खबर के मुताबिक, एक और सड़क हादसे में, सोमवार को रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंदरकोट लंगर पॉइंट के पास जम्मू और कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (JKRTC) की दो बसों और चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों को ले जा रही एक कार के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें 18 यात्री घायल हो गए.

सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) मनीष कुमार सच्चर ने कहा कि सभी घायल तीर्थयात्रियों को इलाज के बाज छुट्टी दे दी गई है और उन्हें दूसरे काफिले में भेजा जा रहा है.

ये हादसे ऐसे समय में हुए हैं जब चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें प्रत्येक दिन नाइट डोमिनेशन एक्सरसाइज, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, और तीर्थयात्रियों की सुरक्षित आवाजाही पक्का करने के लिए जरूरी जगहों पर गाड़ियों की चेकिंग बढ़ाई गई है,

सुरक्षा बलों की जॉइंट टीमें रामबन ज़िले के बनिहाल इलाके समेत बड़े पैमाने पर निगरानी और चेकिंग ऑपरेशन कर रही हैं. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नेशनल हाईवे-44 पर रोड ओपनिंग पार्टी (ROPs) भी तैनात की हैं और तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को मेडिकल मदद देने के लिए रामबन के चंदरकोट में 24x7 मोबाइल हेल्थ कैंप लगाया है. 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 28 अगस्त को रक्षा बंधन के मौके पर खत्म होगी.

ये भी पढ़ें: अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की दो बसों, कार की टक्कर, 18 तीर्थयात्री घायल

TAGGED:

JAMMU SRINAGAR HIGHWAY
FOUR AMARNATH PILGRIMS INJURED
CAR TRUCK COLLISION IN UDHAMPUR
AMARNATH YATRA 2026
FOUR AMARNATH PILGRIMS INJURED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.