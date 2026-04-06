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दिल्ली विधानसभा का गेट तोड़कर घुसी कार: मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, फोरेंसिक जांच तेज

घटना के बाद दिल्ली विधानसभा को छावनी में किया गया तब्दील ( ETV Bharat )