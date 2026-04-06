ETV Bharat / bharat

दिल्ली विधानसभा का गेट तोड़कर घुसी कार: मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, फोरेंसिक जांच तेज

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं सभी पहलुओं से जांच शुरू की गई है.

घटना के बाद दिल्ली विधानसभा को छावनी में किया गया तब्दील
घटना के बाद दिल्ली विधानसभा को छावनी में किया गया तब्दील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस वक्त बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जब दिल्ली विधानसभा परिसर में एक कार गेट नंबर-2 को तोड़ते हुए अंदर घुस गई. इस घटना से हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं. पुलिस ने कार में सवार चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

कार्यालय में मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष: घटना के समय दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता अपने कार्यालय में ही मौजूद थे. जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा पहुंचे विधानसभा (ETV Bharat)

फोरेंसिक टीम और बम स्क्वॉड की सघन जांच: घटना के तुरंत बाद पुलिस ने बम स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. टीमों ने विधानसभा परिसर के अलग-अलग हिस्सों में सघन जांच की और हर एंगल से साक्ष्य जुटाने के लिए विस्तृत रिकॉर्डिंग की. फोरेंसिक टीम गेट नंबर-2 गहन जांच की. इस दौरान कार के पहियों के निशान, स्किड मार्क कर जांच की. फिलहाल जांच के दौरान कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं. गेट नंबर-2 बंद कर दिया गया है और गेट के आगे बेरकेडिंग लगा दी गई है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: पुलिस अब विधानसभा परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कार किस रूट से आई और इसके पीछे की पूरी प्लानिंग क्या थी. आरोपियों के बैकग्राउंड की भी गहराई से जांच की जा रही है. घटना के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा मौके पर पहुंचे और उन्होंने विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच में तेजी लाई जाए और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए. दिल्ली पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है.

'आप' ने बोला हमला: वहीं आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. विधायक संजीव झा ने इसे सुरक्षा में गंभीर चूक बताते हुए कहा कि जब विधानसभा ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि भाजपा की चार इंजन की सरकार में न सिर्फ आम आदमी असुरक्षित है, बल्कि दिल्ली विधानसभा जैसी संवेदनशील जगह भी सुरक्षित नहीं है. यह बेहद चिंताजनक स्थिति है. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक ओर विपक्ष के विधायकों को गेट पर रोका जाता है, वहीं दूसरी ओर एक गाड़ी का सीधे अंदर पहुंच जाना सुरक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है.
है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में भारी सेंध: बम की धमकी के बाद अब गेट तोड़कर घुसी कार, स्पीकर के ऑफिस तक पहुंचा युवक

दिल्ली विधानसभा को दोबारा मिली बम से उड़ाने की धमकी, एजेंसियां जांच में जुटी

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY
दिल्ली विधानसभा में घुसी कार
CAR BROKE INTO DELHI ASSEMBLY
DELHI ASSEMBLY SECURITY BREACH
SECURITY BREACH IN DELHI ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.