ETV Bharat / bharat

मसूरी में अत्याधुनिक भूभौतिकीय वेधशाला का शिलान्यास, हिमालय में भूमिगत हलचलों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

वेधशाला मल्टी पैरामीट्रिक सिस्टम से लैस होगी, भूकंपीय कंपन, भू चुंबकीय परिवर्तन, वायुमंडलीय दबाव, भूमि झुकाव व तनाव और विद्युत–चुंबकीय संकेतों का डेटा साथ मिलेगा

Multidimensional Geophysical Observatory in Mussoorie
बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला का शिलान्याश करते वैज्ञानिक (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 10:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय गतिविधियों को समझने और पहाड़ी इलाकों में आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में मसूरी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है. मसूरी लंढौर रोड स्थित सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (IIG) ने बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला (MPGO) का शिलान्यास किया.

हिमालयी क्षेत्र की रियल टाइम निगरानी में मिलेंगे फायदे: सीएसआईआर-एनईआईएसटी के निदेशक डॉ. वीएम तिवारी ने बताया कि हिमालय दुनिया का सबसे युवा और सक्रिय पर्वत तंत्र है. यहां भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. डॉ तिवारी ने कहा कि-

मसूरी में अत्याधुनिक भूभौतिकीय वेधशाला का शिलान्यास (Video- ETV Bharat)

वेधशाला के माध्यम से भूमिगत हलचलों की रियल टाइम निगरानी, भूकंपीय तरंगों का सटीक रिकॉर्ड और फॉल्ट लाइनों की गतिविधियों का अध्ययन पहले से अधिक वैज्ञानिक ढंग से संभव हो सकेगा. यह वेधशाला मल्टी–पैरामीट्रिक सिस्टम से लैस होगी, जिसमें भूकंपीय कंपन, भू–चुंबकीय परिवर्तन, वायुमंडलीय दबाव, भूमि के झुकाव व तनाव और विद्युत–चुंबकीय संकेतों का डेटा एक साथ मिलेगा. यह दीर्घकालिक शोध के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा.
-डॉ वीएम तिवारी, निदेशक CSIR–NEIST-

भूकंप पूर्व संकेतों की पहचान में मदद: डॉ. तिवारी ने बताया कि MPGO सूक्ष्म भू–गतिविधियों, चट्टानों में तनाव परिवर्तन और भू–चुंबकीय गड़बड़ियों का पता लगाकर वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण संकेत देगी. इससे भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली पर चल रहे अनुसंधान को मजबूती मिलेगी.

Multidimensional Geophysical Observatory in Mussoorie
मसूरी में बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला का शिलान्यास (Photo- ETV Bharat)

आपदा प्रबंधन को मिलेगा वैज्ञानिक आधार: CSIR–NEIST के डायरेक्टर डॉ वीएम तिवारी ने बताया कि भूस्खलन, बादल फटना और पहाड़ी ढलानों की अस्थिरता जैसे जोखिमों का सटीक आकलन करने में यह वेधशाला अहम भूमिका निभाएगी. इससे जोखिम मानचित्रण, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, अलर्ट सिस्टम और राहत–बचाव रणनीतियां और मजबूत होंगी.

Multidimensional Geophysical Observatory in Mussoorie
भूगर्भीय गतिविधियों को समझने को समझने के लिए मसूरी महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है (Photo- ETV Bharat)

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शोध को मिलेगा नया मंच: IIG के निदेशक प्रोफेसर डिमरी ने कहा कि-

मसूरी की यह वेधशाला IIG, ISRO, IMD, वाडिया इंस्टीट्यूट, ARIES, DRDO सहित कई भारतीय और विदेशी संस्थानों को एक मंच पर लाएगी. यहां प्राप्त डेटा अंतरिक्ष–पृथ्वी संबंधी शोध, GPS सिग्नलों पर प्रभाव और अंतरिक्ष मौसम जैसे क्षेत्रों में नए आयाम खोलेंगे.
-प्रोफेसर एपी डिमरी, निदेशक, IIG-

स्थानीय भूजल और पर्यावरण अध्ययन में भी मदद: वेधशाला का डेटा पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों, भूजल प्रवाह, चट्टानों की स्थिरता और भूस्खलन संभावित स्थानों के वैज्ञानिक अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा.

Multidimensional Geophysical Observatory in Mussoorie
वेधशाला से हिमालय में भूमिगत हलचलों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग (Photo- ETV Bharat)

वेधशाला का शिलान्यास डॉ वीएम तिवारी, निदेशक CSIR–NEIST (Council of Scientific & Industrial Research - National Institute for Interdisciplinary Science and Technology) ने किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो एपी डिमरी, निदेशक IIG (Indian Institute of Geomagnetism) ने की. देश–विदेश के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक इस मौके पर उपस्थित रहे.

Multidimensional Geophysical Observatory in Mussoorie
वेधशाला मल्टी पैरामीट्रिक सिस्टम से लैस होगी (Photo- ETV Bharat)

कार्यक्रम में ISRO, IMD, DST, DRDO तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने भाग लिया. सभी ने इसे हिमालयी क्षेत्र के लिए अत्यावश्यक परियोजना बताया.

Multidimensional Geophysical Observatory in Mussoorie
बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला का शिलान्यास निदेशक CSIR–NEIST डॉ वीएम तिवारी ने किया (Photo- ETV Bharat)

भारत के हिमालयी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और असम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्य आते हैं. ये राज्य भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं. यहां अक्सर भूकंप आने का खतरा बना रहता है.

Multidimensional Geophysical Observatory in Mussoorie
प्रो डिमरी ने कहा- वेधशाला से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शोध को मिलेगा नया मंच (Photo- ETV Bharat)
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

IDENTIFYING PRE EARTHQUAKE SIGNALS
INDIAN INSTITUTE OF GEOMAGNETISM
अत्याधुनिक भूभौतिकीय वेधशाला मसूरी
हिमालय में भूकंप की निगरानी
GEOPHYSICAL OBSERVATORY MUSSOORIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.