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₹20 लाख के गहनों से भरा बैग लावारिस मिला, मजदूर ने पुलिस को लौटाया

20 लाख गहनों की मालिक श्रीलेखा को बैग सौंपता मजदूर नमाला लक्ष्मण कुमार. ( ETV Bharat )

मंडपेटा (आंध्र प्रदेश): एक खेतिहर मजदूर ने 20 लाख रुपये के गहनों से भरा बैग लावारिस हालत में मिला. लेकिन मजदूर नमाला लक्ष्मण कुमार ने ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल पेश करते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया. इससे उसके असली मालिक को बैग सौंपा जा सका. इस पर पुलिस और बैग के मालिक के अलावा स्थानीय लोगों व स्थानीय अधिकारियों ने प्रशंसा की है.

यह घटना 24 मई को हुई जब सीतानगरम की रहने वाली पेरीचेरला श्रीलेखा और उनका परिवार एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए ऑटो-रिक्शा में जा रहे थे.

परिवार मलिकिपुरम मंडल के लक्कवरम गांव जा रहा था, तभी कीमती सोने के गहनों से भरा एक बैग गलती से गाड़ी से गिर गया.

परिवार को इस नुकसान का एहसास तब हुआ जब वे डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले के पी. गन्नवरम मंडल के गंती गांव में अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचे. ज्वेलरी के गायब होने से परेशान होकर, उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

इस बीच, एडिडा गांव के एक खेत मजदूर नमाला लक्ष्मण कुमार को देवेदु कॉलोनी के पास एक लावारिस बैग मिला. सामान की जांच करने पर उन्हें एक आधार कार्ड मिला जिससे मालिक की पहचान करने में मदद मिली. हालांकि शुरू में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि परिवार से कैसे संपर्क करें, लेकिन उन्होंने बैग को सुरक्षित रखा और बाद में पुलिस से संपर्क किया.

लक्ष्मण कुमार ने कहा, "मैंने वही किया जो किसी भी जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए. ज्वेलरी किसी और की थी, और मुझे लगा कि इसे मालिक को सुरक्षित लौटाना मेरा फर्ज है."