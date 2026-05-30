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₹20 लाख के गहनों से भरा बैग लावारिस मिला, मजदूर ने पुलिस को लौटाया

मजदूर ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए लावारिस मिले 20 लाख रुपये गहने के बैग को पुलिस को सौंप दिया.

Labour Namala Laxman Kumar hands over the bag to Srilekha, owner of jewellery worth Rs 20 lakh.
20 लाख गहनों की मालिक श्रीलेखा को बैग सौंपता मजदूर नमाला लक्ष्मण कुमार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 1:16 PM IST

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मंडपेटा (आंध्र प्रदेश): एक खेतिहर मजदूर ने 20 लाख रुपये के गहनों से भरा बैग लावारिस हालत में मिला. लेकिन मजदूर नमाला लक्ष्मण कुमार ने ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल पेश करते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया. इससे उसके असली मालिक को बैग सौंपा जा सका. इस पर पुलिस और बैग के मालिक के अलावा स्थानीय लोगों व स्थानीय अधिकारियों ने प्रशंसा की है.

यह घटना 24 मई को हुई जब सीतानगरम की रहने वाली पेरीचेरला श्रीलेखा और उनका परिवार एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए ऑटो-रिक्शा में जा रहे थे.

परिवार मलिकिपुरम मंडल के लक्कवरम गांव जा रहा था, तभी कीमती सोने के गहनों से भरा एक बैग गलती से गाड़ी से गिर गया.

परिवार को इस नुकसान का एहसास तब हुआ जब वे डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले के पी. गन्नवरम मंडल के गंती गांव में अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचे. ज्वेलरी के गायब होने से परेशान होकर, उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

इस बीच, एडिडा गांव के एक खेत मजदूर नमाला लक्ष्मण कुमार को देवेदु कॉलोनी के पास एक लावारिस बैग मिला. सामान की जांच करने पर उन्हें एक आधार कार्ड मिला जिससे मालिक की पहचान करने में मदद मिली. हालांकि शुरू में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि परिवार से कैसे संपर्क करें, लेकिन उन्होंने बैग को सुरक्षित रखा और बाद में पुलिस से संपर्क किया.

लक्ष्मण कुमार ने कहा, "मैंने वही किया जो किसी भी जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए. ज्वेलरी किसी और की थी, और मुझे लगा कि इसे मालिक को सुरक्षित लौटाना मेरा फर्ज है."

शुक्रवार को उसने बैग पुलिस को सौंप दिया. मंडपेटा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर दोराराजू और सब-इंस्पेक्टर किशोर ने बैग के अंदर मिली आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके श्रीलेखा को ढूंढा और उसे खोई हुई ज्वेलरी वापस दिलाई.

श्रीलेखा ने कहा, "हमने ज्वेलरी वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी. लक्ष्मण कुमार की ईमानदारी से हमारे परिवार को बहुत राहत मिली है. हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे."

खेत मजदूर की ईमानदारी की तारीफ करते हुए, सीआई दोराराजू ने कहा, "बिना किसी इनाम की उम्मीद किए 20 लाख रुपये का कीमती सामान लौटाना सच में तारीफ के काबिल है. उसकी ईमानदारी समाज के लिए एक प्रेरणा है और उसे पहचान मिलनी चाहिए."

इस घटना की पूरे इलाके में काफी तारीफ हुई है, और कई लोगों ने लक्ष्मण कुमार के काम को नैतिक मूल्यों और निस्वार्थता का एक शानदार उदाहरण बताया है. ऐसे समय में जब ऐसे काम बहुत कम होते जा रहे हैं, उनके इस काम ने समाज में अभी भी मौजूद अच्छाई पर भरोसा वापस ला दिया है.

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RS 20 LAKH RETURNED BY FARM LABOUR

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