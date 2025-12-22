ETV Bharat / bharat

नक्सल विरोधी अभियान में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहे हैं

FOBs फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहे हैं ईटीवी भारत से बात करते हुए जाने-माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रकाश सिंह ने माना कि FOBs सिक्योरिटी एजेंसियों को एंटी-नक्सल ऑपरेशन में बहुत मदद कर रहे हैं.

अधिकारी ने आगे कहा कि ऐसे FOB सिक्योरिटी फोर्स को दूर-दराज के जंगली इलाकों में रहकर एंटी-नक्सल ऑपरेशन करने में मदद कर रहे हैं.

अधिकारी ने कहा, “नक्सल प्रभावित इलाकों के घने और दूर-दराज के इलाकों में FOB बनाना एंटी-नक्सल ऑपरेशन में फोर्स मल्टीप्लायर साबित हुआ. अब, सिक्योरिटी फोर्स दूर-दराज और घने जंगल में FOB बना रहे हैं, जहां सड़कें और दूसरी कनेक्टिविटी नहीं है.”

2019 के हालात नक्सल प्रभावित राज्यों के दूर-दराज और घने जंगल वाले इलाकों में FOB बनाने के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, 2019 में एंटी-नक्सल ऑपरेशन को बड़ी सफलता मिली. सरकारी डेटा के मुताबिक, 2019-2025 के बीच सिक्योरिटी फोर्स ने 1106 नक्सलियों को खत्म किया है.

डेटा के मुताबिक 2014-1018 के बीच सिक्योरिटी एजेंसियों ने 735 नक्सलियों को मार गिराया है. अधिकारी ने आगे कहा, “ऐसे कैंपों को FOBs नाम देने की शुरुआत 2019 में हुई, जब सिक्योरिटी फोर्स ने नक्सल इलाकों और दूर-दराज के इलाकों में ऐसे कैंप लगाना शुरू किया.” FOBs ऐसे इलाकों में बनाए गए जहां कम्युनिकेशन की कोई सुविधा नहीं थी.

2018 तक की स्थिति अधिकारी ने कहा, "2019 से एंटी-नक्सल ऑपरेशन तेज हो गया है. हालांकि, 2019 से पहले सिक्योरिटी फोर्स सड़कों, नेशनल हाईवे और खासकर जहां सही कम्युनिकेशन की सुविधा थी, वहां कैंप लगाते थे." डेटा के मुताबिक 2014-1018 के बीच सिक्योरिटी एजेंसियों ने 735 नक्सलियों को मार गिराया है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले सात सालों में नक्सल प्रभावित इलाकों में 377 FOB बनाए गए हैं. इनमें 2019 में 24 कैंप, 2020 में 40 कैंप, 2021 में 51 कैंप, 2022 में 66 कैंप, 2023 में 51 कैंप, 2024 में 71 कैंप और 2025 में 74 कैंप शामिल हैं. ज्यादातर FOB (229) CRPF ने बनाए हैं और बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) समेत दूसरे सुरक्षा बलों ने बनाए हैं.

नई दिल्ली: भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि 2019 में जब से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) का कॉन्सेप्ट आया है, तब से देश के अलग-अलग राज्यों में 1106 नक्सलियों को मारकर एंटी-नक्सल ऑपरेशन को बड़ी सफलता मिली है. अधिकारी ने कहा कि ऐसे FOB जो नक्सलियों से लड़ने के लिए लॉन्चपैड का काम करते हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों के घने जंगलों में बनाए गए हैं.

सिंह ने कहा, “FOBs घने जंगल में बनाए गए हैं, जहां नक्सलियों का कब्जा था. पहले, पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी फोर्स सुरक्षित इलाकों से काम कर रहे थे. अब, FOBs बनाने के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, सिक्योरिटी फोर्स हमेशा फायदेमंद स्थिति में रहते हैं. फोर्स ने FOBs को अपना बेस बनाकर ऑपरेशन करना शुरू किया, जिससे ऐसे एंटी-नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली.”

सिंह ने कहा, “FOBs के अलावा खुफिया जानकारी जुटाने में सुधार, नक्सलियों की मूवमेंट का पता लगाने के लिए ड्रोन और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सिक्योरिटी फोर्स की मदद कर रहा है.”

इसी बात को दोहराते हुए CRPF के पूर्व डायरेक्टर जनरल, दिलीप त्रिवेदी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और सुरक्षा बल के जवानों की दशकों की कुर्बानी ने घटनाओं की चेन में काम किया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज के हालात में उग्रवादी किनारे हो गए हैं. यह मानते हुए कि एंटी-नक्सल ऑपरेशन का आधार FOB बनाना है, त्रिवेदी ने कहा, “एक बार जब हम FOB के ज़रिए उनके इलाके में घुस जाएंगे, तो हम नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं.”

क्या है फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस?

फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) नक्सलियों से लड़ने में लॉन्च पैड का काम करते हैं. ऐसे FOB पर IED डिटेक्टर, ड्रोन, हॉटलाइन टेलीफ़ोन की सुविधाएं वगैरह होती हैं, जिनकी ज़्यादातर जरूरत सिक्योरिटी एजेंसियों के अटैकिंग और डिफेंसिव ऑपरेशन में होती है.किसी खास FOB के लिए लोगों की संख्या एक छोटी ऑपरेशनल टीम से लेकर कई सौ तक हो सकती है, जो पूरी तरह से उस खास जगह की सिक्योरिटी ज़रूरतों पर निर्भर करती है.

एंटी-नक्सल ऑपरेशन में लगे एक और सिक्योरिटी कर्मचारी ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, “एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर कम से कम 130 लोग तैनात होते हैं. हालांकि, FOB में सिक्योरिटी कर्मचारियों की तैनाती इलाके की गंभीरता और सेंसिटिविटी पर निर्भर करती है. अगर इलाकों में नक्सलियों का बहुत ज़्यादा दबदबा है, तो ऐसे FOB में सिक्योरिटी कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है.”

नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह मंत्री और सीएम के बीच मीटिंग

2015 में जब से NDA सरकार सत्ता में आई है तब से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ छह मीटिंग की हैं. गृह मंत्री के डेटा के अनुसार, मंत्रालय ने LWE प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग 9 फरवरी, 2015, 8 मई, 2017, 26 अगस्त, 2019, 26 सितंबर, 2021, 06 अक्टूबर, 2023 और 07 अक्टूबर, 2024 को मीटिंग्स कीं.

रेड कॉरिडोर

BPR&D के अनुसार 2007 में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में नक्सली एक्टिव थे, जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था. वहीं, 2009 में, नक्सली लगभग 180 जिलों में एक्टिव थे.

नक्सल प्रभावित जिलों में भारी कमी

कोऑर्डिनेटेड, मल्टी-प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, सोच-समझकर किए गए सिक्योरिटी ऑपरेशन, पहले कभी न हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी की वजह से लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म 2014 के 126 जिलों से घटकर 2025 में सिर्फ 11 रह गया है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा ही सबसे ज़्यादा प्रभावित रह गए हैं. सरकार की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले एक दशक में नक्सल से जुड़ी हिंसा में 70 परसेंट से अधिक की कमी आई है.

2025 में बड़े एंटी-नक्सल ऑपरेशन की सफलता

2025 में 317 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया, 862 को अरेस्ट किया गया और 1,973 ने सरेंडर किया, जबकि 2024 में 290 को न्यूट्रलाइज़ किया गया, 1,090 को अरेस्ट किया गया और 881 ने सरेंडर किया. कुल 28 टॉप नक्सल लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें 2024 में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर और 2025 में पांच शामिल हैं.

बड़ी सफलताओं में 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' शामिल है, जिसमें 27 हार्डकोर नक्सलियों का मारा जाना, 23 मई 2025 को बीजापुर में 24 का सरेंडर करना, और अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ (197) और महाराष्ट्र (61) में 258 का सरेंडर करना शामिल है, जिसमें सरेंडर करने वालों में 10 सीनियर नक्सली भी शामिल हैं.

